Информация о техническом состоянии дорог Удмуртии появится на карте

Министерство транспорта России разрабатывает единую карту всех автотрасс.

Ижевск. Удмуртия. Информация о техническом состоянии дорог Удмуртии появится на сайте «Безопасные дороги.РФ». Из распоряжения, размещенного на сайте главы и правительства республики следует, что министерство транспорта и дорожного хозяйства региона заключит соглашение с министерством связи коммуникаций России.

Так, региональный Минтранс до конца 2018 года начнет поставлять сведения:

- о работах по реконструкции дорог регионального и межмуниципального значения;

- о местах концентрации ДТП;

- о дорожных знаках, разметке, светофорах, освещении.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, такую информацию предоставят все субъекты страны. Это позволит министерству транспорта России разработать актуальную единую карту автомобильных дорог.

«Туда будут заноситься данные не только о протяженности дорог, но и о их техническом состоянии, о ремонтных работах и их сроках. Автолюбители, которые, например, путешествуют или занимаются перевозками, смогут по этой карте спланировать свой маршрут. Сегодня у нас есть карты, но техническое состояние дорог там нигде не указано», - рассказал Горбачев.