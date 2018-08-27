play
pause
  • $ 67.79 ↓
  • € 78.41 ↓

Информация о техническом состоянии дорог Удмуртии появится на карте

15:25, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:25, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
137
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#карта
Фото: susanin.news
137
0

Министерство транспорта России разрабатывает единую карту всех автотрасс.

Ижевск. Удмуртия. Информация о техническом состоянии дорог Удмуртии появится на сайте «Безопасные дороги.РФ». Из распоряжения, размещенного на сайте главы и правительства республики следует, что министерство транспорта и дорожного хозяйства региона заключит соглашение с министерством связи коммуникаций России.

Так, региональный Минтранс до конца 2018 года начнет поставлять сведения:

- о работах по реконструкции дорог регионального и межмуниципального значения;

- о местах концентрации ДТП;

- о дорожных знаках, разметке, светофорах, освещении.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, такую информацию предоставят все субъекты страны. Это позволит министерству транспорта России разработать актуальную единую карту автомобильных дорог.

«Туда будут заноситься данные не только о протяженности дорог, но и о их техническом состоянии, о ремонтных работах и их сроках. Автолюбители, которые, например, путешествуют или занимаются перевозками, смогут по этой карте спланировать свой маршрут. Сегодня у нас есть карты, но техническое состояние дорог там нигде не указано», - рассказал Горбачев.

15:25, 27 августа, 2018
Диана Ворончихина
137
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#карта

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
11697

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

5292
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

5019
17:32, 22 августа, 2018

Жительницу Ижевска оштрафовали за разглашение гостайны

4428
16:25, 23 августа, 2018

Сбивший 16-летнего школьника в Ижевске водитель «Инфинити» признал в суде свою вину

4104
12:39, 23 августа, 2018

Потерявшуюся в тундре две недели назад 15-летнюю девочку нашли живой

16:55, 23 августа, 2018
2871

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2381
17:50, 20 августа, 2018

В Южно-Сахалинской детской больнице медсестры связывали 5-летнего мальчика колготками

2349
17:45, 21 августа, 2018

Итоги парламентско-общественных слушай по пенсионной реформе

2288
18:28, 21 августа, 2018

Часть пассажиров загоревшегося в Уфе самолета отказались лететь в Сочи

1983
10:50, 22 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

13:50, 20 августа, 2018
4479

Иран показал истребитель собственного производства

4106
14:10, 21 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2703
09:32, 21 августа, 2018

Трамп назвал условия снятия антироссийских санкций

1883
10:30, 21 августа, 2018

В Адриатическом море спасли жительницу Великобритании, упавшую с круизного лайнера

1803
12:53, 20 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

24 августа, 2018

Перекладка воздушных сетей в Ижевске

24 августа, 2018

Завершение ремонтных работ «УКСа» в Ижевске

24 августа, 2018