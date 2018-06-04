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Огонь на поражение: полицейские Удмуртии рассказали о применении табельного оружия

12:38, 04 июня, 2018
12:38, 04 июня, 2018
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#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#видео\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие
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Применять спецсредства можно при угрозе для жизни и здоровья самих сотрудников и окружающих людей.

Ижевск. Удмуртия. После инцидента на улице Дзержинского в Ижевске сотрудники полиции Удмуртии рассказали, в каких случаях могут применять спецсредства и табельное оружие. Как пояснил старший специалист цикла боевой и физической подготовки Центра профессиональной подготовки МВД России по Удмуртской Республике Григорий Кималов, у стражей порядка на дежурстве при себе есть наручники, резиновая палка и огнестрельное оружие.

Представитель силового ведомства объяснил, что применять спецсредства можно при угрозе для жизни и здоровья самих сотрудников и окружающих людей.

«В первую очередь, мы отвечаем за безопасность людей. Когда этот человек может нести угрозу и себе, и окружающим, сотрудник полиции имеет право надеть на него наручники», - подчеркнул Кималов.

Поводами для применения наручников станут и сопротивление требованиям правоохранителей, и попытка скрыться.

«Когда есть уже реальная угроза жизни сотрудника полиции, он имеет право применить специальную палку», - продолжил Кималов.

При использовании резиновой палки есть ряд ограничений, о которых полицейские предупреждены – им рассказывают о них на занятиях в Центре профподготовки.

"Сусанин" объясняет когда сотрудники полиции могут применять оружие

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-04.


Самым серьезным оружием сотрудника ППС является табельный пистолет.

«Если этот человек идет с оружием, человек идет с ножом, либо это групповое нападение, вооруженное нападение на сотрудника полиции, то сотрудник полиции для защиты себя имеет право применить оружие, оружие на поражение», - подчеркнул преподаватель цикла тактико-специальной подготовки центра Алексей Мерзляков.

При этом сначала страж порядка предупреждает нападающего о применении оружия – устно или выстрелом в воздух. Кроме того, по возможности полицейский постарается минимизировать последствия от стрельбы – не убить, а лишь ранить злоумышленника, чтобы остановить его.

Напомним, 19 мая на улице Дзержинского мужчина, которого остановили сотрудники полиции, напал на одного из них с ножом. Злоумышленник дважды ранил стража порядка, после чего правоохранитель застрелил нападавшего. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

12:38, 04 июня, 2018
1326
0
#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#видео\n#полиция\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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