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В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского: злоумышленника застрелили

21:32, 19 мая, 2018
21:32, 19 мая, 2018
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: vk.com (Дарья Северюхина)
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Злоумышленника остановили для проверки велосипеда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина с ножом напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республики.

По данным правоохранителей, сотрудники ППС остановили мужчину-велосипедиста вечером в субботу, 19 мая, на улице Дзержинского. В ходе проверки выяснилось, что «железный конь» у прохожего числится в розыске. После этого злоумышленник достал нож и напал на сотрудника полиции.

«Мужчина <...> нанес два колото-резанных ранения полицейскому в левое бедро и в левую руку, после чего полицейский в соответствии с законом о полиции применил табельное оружие, произведя несколько выстрелов в воздух и один в нападавшего мужчину», - говорится в сообщении.

Напавший на полицейского скончался в автомобиле «Скорой помощи». Раненого полицейского доставили в больницу.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится служебная проверка.

Безопасность при проведении следственных действий помогали обеспечивать сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

21:32, 19 мая, 2018
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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