В Ижевске возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейского

Защищаясь от злоумышленника с ножом, полицейский застрелил мужчину.

Ижевск. Удмуртия. По факту нападения на полицейского в Ижевске следственным отделом по Индустриальному району Ижевска СУ СК России по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России.

По данным следствия, 19 мая около 19.00 сотрудники полиции возле дома № 46 по ул. Дзержинского проводили проверочные мероприятия по поступившему в отдел полиции сообщению о преступлении. Один из сотрудников полиции заметил 37-летнего ранее судимого мужчину, катившего велосипед. Полицейский остановил его, чтобы проверить серийный номер велосипеда.

В ответ на требования сотрудника полиции мужчина внезапно выхватил предмет, похожий на нож, и нанес два колото-резанных ранения полицейскому в левое бедро и в левую руку, после чего полицейский в соответствии с законом о полиции применил табельное оружие, произведя несколько выстрелов в воздух и в нападавшего мужчину. Злоумышленник скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, а сотрудник полиции с ранениями руки и бедра госпитализирован в одну из городских больниц.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, в том числе коллеги потерпевшего сотрудника полиции, изъят нож, назначены экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.