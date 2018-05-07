Численность населения Удмуртии за три месяца сократилась на 1540 человек

По данным на 1 января постоянное население республики составляет 1 млн 513 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. За январь – март 2018 года численность населения Удмуртии сократилась на 1540 человек. Как сообщает Удмуртстат, за такой же период прошлого года общая убыль населения составляла 1029 человек.

По состоянию на 1 января численность постоянного населения региона составляла 1 млн 513 тыс. человек, в том числе городского – 995,7 тыс. человек, сельского – 517,3 тыс. человек.

За первые 3 месяца 2018 года родилось 4 129 детей, что на 425 малышей меньше, чем за аналогичное время прошлого года. Умерло 4 776 человек (на 203 человека меньше), в том числе 23 ребёнка в возрасте до 1 года.

Основной причиной смерти являются болезни системы кровообращения - 45%, на втором месте – новообразования (15%), на третьем – несчастные случаи (9%).

В январе – марте зарегистрировано 1 449 браков, это на 205 меньше по сравнению с 2017 годом. Число разводов увеличилось на 25 и составило 1 305 записей.

С начала года в республику прибыло 2634 человека, уехало 3527 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 893 человека.