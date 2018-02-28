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Удмуртия в минуту: массовые проверки водителей и карантин в детских садах

18:18, 28 февраля, 2018
18:18, 28 февраля, 2018
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#медицина\n#дети\n#спорт\n#здоровье\n#ДТП\n#ГИБДД\n#наркотики\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие
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Традиционный обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Последний день зимы подходит к концу. Вечер корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают традиционным обзором самых интересных новостей.

Удмуртия в минуту: массовые проверки водителей и карантин в детских садах

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Проверки:

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске. Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды в пятницу, 2 марта. Правоохранители также будут обращать внимание на бесправных водителей.

Карантин:

Три детских сада и 35 групп закрыты в Удмуртии из-за ОРВИ. Кроме того, не посещают занятия ученики 55 классов различных школ. За минувшую неделю в республике ОРВИ заразились больше 14 тыс. человек.

Авария:

Смертельное ДТП произошло на дороге Игра – Глазов. Там столкнулись три автомобиля. В результате погиб водитель легкового авто, протаранивший большегруз. Его пассажир попал в больницу.

Семейный бизнес:

Жительница Удмуртии пыталась распродать наркотики, которые остались ей от мужа. Супруг женщины отбывает наказание за торговлю запрещенными веществами.

Розыгрыш призов:

Путевку в Сочи, айфоны и велосипед разыграют на Всероссийских любительских играх в Удмуртии. Соревнования проходят в республике впервые. Старты пройдут со 2 по 4 марта.

18:18, 28 февраля, 2018
663
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#медицина\n#дети\n#спорт\n#здоровье\n#ДТП\n#ГИБДД\n#наркотики\n#Ижевск\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 

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