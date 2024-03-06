Водитель «Рено» погиб в аварии в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Смертельная авария произошла 6 марта на дороге «Воткинск-Шаркан». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 32-летний мужчина. В результате лобового столкновения водитель французского авто погиб на месте аварии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.