Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид

Водитель «Рено» погиб в аварии в Воткинском районе

13:30, 06 марта, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Водитель «Рено» погиб в аварии в Воткинском районе
13:30, 06 марта, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
111
0
#Воткинск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#ГИБДД
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
111
0

По предварительным данным, он выехал на встречную полосу.

Воткинск. Удмуртия. Смертельная авария произошла 6 марта на дороге «Воткинск-Шаркан». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, 41-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», за рулем которого находился 32-летний мужчина. В результате лобового столкновения водитель французского авто погиб на месте аварии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

13:30, 06 марта, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
111
0
#Воткинск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#ГИБДД