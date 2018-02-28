Рейды намечены на пятницу, 2 марта.

Ижевск. Удмуртия. Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске в пятницу, 2 марта. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике.

Также правоохранители будут обращать внимание на бесправных водителей и автолюбителей, лишенных водительских прав.

«Важнейшая задача Госавтоинспекции – встать на пути нетрезвого водителя раньше, чем на нем окажутся дети, пожилые пешеходы либо стоящие на остановке общественного транспорта люди», - говорится в сообщении дорожной полиции.