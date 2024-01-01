За сутки на дорогах Удмуртии остановили 19 водителей с признаками опьянения

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки на дорогах Удмуртии сотрудники полиции выявили 19 водителей, у которых имелись признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В Госавтоинспекции просят водителей с пониманием отнестись к вынужденным остановкам, проверкам. Согласно статистике, в начале января ежегодно наблюдается рост числа аварий, виновниками которых стали пьяные водители.

Жители могут сообщить в дежурную часть ГИБДД о водителях, которые имеют признаки опьянения. Телефоны: (3412) 415-700, 415-701 или 02 (с мобильных - 102).