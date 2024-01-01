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За сутки на дорогах Удмуртии остановили 19 водителей с признаками опьянения

13:30, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
За сутки на дорогах Удмуртии остановили 19 водителей с признаками опьянения
13:30, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#ГИБДД
588
0

Их исключили из процесса движения.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки на дорогах Удмуртии сотрудники полиции выявили 19 водителей, у которых имелись признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В Госавтоинспекции просят водителей с пониманием отнестись к вынужденным остановкам, проверкам. Согласно статистике, в начале января ежегодно наблюдается рост числа аварий, виновниками которых стали пьяные водители.

Жители могут сообщить в дежурную часть ГИБДД о водителях, которые имеют признаки опьянения. Телефоны: (3412) 415-700, 415-701 или 02 (с мобильных - 102).

13:30, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция\n#ГИБДД