Массовые проверки водителей пройдут в Удмуртии в пятницу и выходные

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 22 декабря, и в предстоящие выходные на территории Удмуртии проведут массовые проверки водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики в соцсетях.

«Мероприятия направлены на выявление отдельных видов правонарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе на исключение из дорожного процесса нетрезвых водителей», — говорится в сообщении.

Также полицейские обратились к жителям Удмуртии — не оставаться равнодушными по отношению к водителям, управляющим автотранспортом в состоянии опьянения. О таких людях просят оперативно сообщать в дежурную часть ГИБДД Удмуртии по телефонам: 415-700, 415-701, 102 или 112.

Напомним, ранее корреспондент «Сусанина» принял участие в подобном рейде.