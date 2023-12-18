В Ижевске 15 декабря в рамках мероприятия «Бахус» сотрудники ГИБДД отстранили от движения 5 водителей

Ижевск. Удмуртия. В целях профилактики ДТП, снижения тяжести их последствий, пресечения правонарушений водителями в состоянии опьянения в период с 8 по 17 декабря 2023 года на территории Ижевска прошло профилактическое мероприятие «Бахус».

Так, 15 декабря в вечернее время сотрудниками Госавтоинспекции по Ижевску было проведено профилактическое мероприятие по выявлению отдельных видов правонарушений, в рейде побывал и журналист ИА «Сусанин».

В результате было выявлено и отстранено от управления транспортным средством 5 водителей, из них два в состоянии опьянения, один водитель не имел права управления транспортным средством, а двое оказались лишены права управления. В отношении нарушителей были составлены административные материалы.

«В рамках профилактического мероприятия «Бахус» сотрудники Госавтоинспекции проводят, в том числе, массовые проверки по выявлению отдельных видов правонарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения», — рассказал инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Ижевску Вадим Монашев.

Также инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказал об отличительных чертах нарушителей:

- внешний вид кузова (грязная или тюнингованная машина);

- нестандартная оптика (слепящие фарами);

- опущенные стекла (могут скрывать тонировку);

- испачканные или неправильно установленные регистрационные знаки.

- манера управления транспортным средством: рывками; перестроение из полосы в полосу без причины.

Эти детали становятся заметны благодаря опыту работы сотрудника ДПС, отметил инспектор.

Кроме того, опрос жителей, которых в рамках рейда остановили для проверки, показал, что законопослушные водители поддерживают такие профилактические мероприятия.

По итогам мероприятия «Бахус» на территории Ижевска были задержаны и отстранены от управления транспортным средством почти 20 водителей, находящихся в состоянии опьянения.

Напомним, что в Ижевске за 11 месяцев ГИБДД выявлено и исключено из процесса дорожного движения более 1000 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.