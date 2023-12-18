В Ижевске 15 декабря в рамках мероприятия «Бахус» сотрудники ГИБДД отстранили от движения 5 водителей

Двое водителей были в состоянии алкогольного опьянения.
Ижевск. Удмуртия. В целях профилактики ДТП, снижения тяжести их последствий, пресечения правонарушений водителями в состоянии опьянения в период с 8 по 17 декабря 2023 года на территории Ижевска прошло профилактическое мероприятие «Бахус».
Так, 15 декабря в вечернее время сотрудниками Госавтоинспекции по Ижевску было проведено профилактическое мероприятие по выявлению отдельных видов правонарушений, в рейде побывал и журналист ИА «Сусанин».
В результате было выявлено и отстранено от управления транспортным средством 5 водителей, из них два в состоянии опьянения, один водитель не имел права управления транспортным средством, а двое оказались лишены права управления. В отношении нарушителей были составлены административные материалы.
«В рамках профилактического мероприятия «Бахус» сотрудники Госавтоинспекции проводят, в том числе, массовые проверки по выявлению отдельных видов правонарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения», — рассказал инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Ижевску Вадим Монашев.
Также инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказал об отличительных чертах нарушителей:
- внешний вид кузова (грязная или тюнингованная машина);
- нестандартная оптика (слепящие фарами);
- опущенные стекла (могут скрывать тонировку);
- испачканные или неправильно установленные регистрационные знаки.
- манера управления транспортным средством: рывками; перестроение из полосы в полосу без причины.
Эти детали становятся заметны благодаря опыту работы сотрудника ДПС, отметил инспектор.
Кроме того, опрос жителей, которых в рамках рейда остановили для проверки, показал, что законопослушные водители поддерживают такие профилактические мероприятия.
По итогам мероприятия «Бахус» на территории Ижевска были задержаны и отстранены от управления транспортным средством почти 20 водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Напомним, что в Ижевске за 11 месяцев ГИБДД выявлено и исключено из процесса дорожного движения более 1000 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.