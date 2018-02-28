Один человек погиб в ДТП на трассе в Удмуртии

Пассажир одного из автомобилей получил травму.

Балезино. Удмуртия. Один человек погиб на трассе в Удмуртии при столкновении легковушки и грузовика. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» рассказали в 1 отделе управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло во вторник, 27 февраля, около 13:20 на 43 км дороги Игра – Глазов (Балезинский район). Водитель «Reno Magnum» столкнулся с движущимся впереди автомобилем «УАЗ». После чего в грузовой автомобиль врезался «ВАЗ», 30-летний водитель которого погиб на месте. Также травмы получил пассажир «ВАЗ».