Водитель иномарки запускал на ходу фейерверки в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к административной ответственности водителя, который запускал фейерверки из своего авто на ходу. Как сообщает Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Ижевску в отношении водителя автомобиля «БВМ» проведена проверка по фактам нарушения Правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Ранее в соцсетях в ходе мониторинга обнаружили видео, на котором водитель автомобиля «BMW» и его пассажир в пути следования при пересечении улиц Кирова — Удмуртская в Ижевске запускали пиротехнические изделия, установленные на транспорте, а также из салона автомобиля, создавая угрозу для жизни и здоровья участников дорожного процесса.

Личность водителя установили — им оказался 20-летний уроженец Завьяловского района. В ходе беседы с сотрудниками ГИЮДД молодой человек пояснил, что его действия были направлены на привлечение внимания и о возможных негативных последствиях он не подумал.

В отношении водителя составили административный материал за нарушение требований ПДД, провели разъяснительную беседу. Информация по факту направлена в Главное управление МЧС России по Удмуртии для решения вопроса о привлечении молодого человека к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».