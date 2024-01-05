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Водитель иномарки запускал на ходу фейерверки в Ижевске

14:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Водитель иномарки запускал на ходу фейерверки в Ижевске
14:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
528
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#фейерверки
Фото: unsplash.com (Yiran Yang)
528
0

Молодого человека привлекли к административной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске привлекли к административной ответственности водителя, который запускал фейерверки из своего авто на ходу. Как сообщает Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Ижевску в отношении водителя автомобиля «БВМ» проведена проверка по фактам нарушения Правил дорожного движения и пожарной безопасности.

Ранее в соцсетях в ходе мониторинга обнаружили видео, на котором водитель автомобиля «BMW» и его пассажир в пути следования при пересечении улиц Кирова — Удмуртская в Ижевске запускали пиротехнические изделия, установленные на транспорте, а также из салона автомобиля, создавая угрозу для жизни и здоровья участников дорожного процесса.

Личность водителя установили — им оказался 20-летний уроженец Завьяловского района. В ходе беседы с сотрудниками ГИЮДД молодой человек пояснил, что его действия были направлены на привлечение внимания и о возможных негативных последствиях он не подумал.

В отношении водителя составили административный материал за нарушение требований ПДД, провели разъяснительную беседу. Информация по факту направлена в Главное управление МЧС России по Удмуртии для решения вопроса о привлечении молодого человека к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

14:00, 05 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
528
0
#Ижевск\n#ГИБДД\n#фейерверки