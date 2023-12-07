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В Удмуртии водителям заглохнувших авто помогли сотрудники ГИБДД и представитель администрации

11:44, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии водителям заглохнувших авто помогли сотрудники ГИБДД и представитель администрации
11:44, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
158
0
#МЧС\n#помощь\n#Удмуртия\n#ГИБДД
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
158
0

Работник районной администрации на своей машине отвёз водителей и пассажиров в придорожное кафе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии три водителя авто получили помощь от неравнодушных сотрудников ГИБДД и администрации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В Дебёсском районе заглохли «Газель» и фура. На помощь пришел представитель администрации района. Он на своей машине отвёз водителей и пассажиров грузовиков в придорожное кафе.

Кроме того, в 2 км от Можги заглохла фура «МАН», к водителю прибыли сотрудники ГИБДД. Пока они ждали частный тягач, водитель грелся в машине Госавтоинспекции.

МЧС рекомендует автомобилям на дизельном топливе использовать только низкотемпературное топливо или антигель, передвигаться только по основным трассам, а в случае ухудшения погодных условий, переждать их где-нибудь. Если автомобиль не заводится, надо вызвать эвакуатор, а не пытаться использовать открытый огонь для разогрева топливной системы.

11:44, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
158
0
#МЧС\n#помощь\n#Удмуртия\n#ГИБДД