В Удмуртии водителям заглохнувших авто помогли сотрудники ГИБДД и представитель администрации

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии три водителя авто получили помощь от неравнодушных сотрудников ГИБДД и администрации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

В Дебёсском районе заглохли «Газель» и фура. На помощь пришел представитель администрации района. Он на своей машине отвёз водителей и пассажиров грузовиков в придорожное кафе.

Кроме того, в 2 км от Можги заглохла фура «МАН», к водителю прибыли сотрудники ГИБДД. Пока они ждали частный тягач, водитель грелся в машине Госавтоинспекции.

МЧС рекомендует автомобилям на дизельном топливе использовать только низкотемпературное топливо или антигель, передвигаться только по основным трассам, а в случае ухудшения погодных условий, переждать их где-нибудь. Если автомобиль не заводится, надо вызвать эвакуатор, а не пытаться использовать открытый огонь для разогрева топливной системы.