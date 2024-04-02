В Удмуртии 73% кандидатов не смогли сдать экзамен на обмен иностранных водительских прав

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2023 год было подано 64 заявления на замену иностранных водительских удостоверений. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника отдела надзора управления Госавтоинспекции по Удмуртии Андрей Трубачев.

Для совершения обмена водители должны пройти экзамен. В 2023 году лишь 27% заявителей смогли это сделать. За первый квартал 2024 года на обмен прав подали заявления 22 человека, успешно экзамен сдали лишь шесть из них.

Как отметил Андрей Трубачёв, главной проблемой для сдающих является прохождение теоретического экзамена.