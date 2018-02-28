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Путевку в Сочи на двоих разыграют на Всероссийских любительских играх в Удмуртии

15:35, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
15:35, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
997
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Парк Кирова\n#сноубординг\n#Сочи\n#коньки
Фото: pixabay.com
997
0

Кроме того, счастливчики смогут выиграть айфоны, шоссейный велосипед и призы на сумму 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. На Всероссийских любительских играх, которые впервые пройдут в Удмуртии, разыграют путевку в Сочи на двоих, 13 айфонов, велосипед и призы на общую сумму 300 тыс. рублей. Об этом сообщают организаторы.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно правильно ответить на вопросы ведущего мероприятия, первым отправив ответ по СМС. Розыгрыш пройдет в 5 этапов.

Среди участников Всероссийских игр, которые зарегистрировались на сайте mastersgames.ru до 28 февраля и заплатили стартовый взнос, тоже будут разыгрывать ценные призы. «Организаторы случайным образом выберут 5 счастливчиков, которые выиграют: три айфона 6, гидрокостюм и велосипед. Имена победителей объявят также 2 марта на официальном открытии соревнований», - сообщают организаторы.

Кроме того, 3 и 4 марта среди участников соревнований по сноуборду разыграют 20 годовых ски-пассов общей стоимостью 300 000 рублей.

Торжественное открытие игр пройдёт 2 марта в 19:00 в парке Кирова, где и разыграют призы.

Для гостей выступят «Бабушки из Бураново», театр фольклорной песни и танца «Айкай», шоу барабанщиков «Ритмикон», детские творческие коллективы, также гостям покажут фильм об Удмуртии.

Напомним, старты пройдут со 2 по 4 марта. Участники могут проявить себя в 7 видах спорта: биатлон, керлинг, сноуборд, зимний триатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и горные лыжи. Соревнования пройдут на шести объектах, в том числе на спортивном комплексе «Чекерил» и на курорте активного отдыха «Нечкино».

15:35, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
997
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Парк Кирова\n#сноубординг\n#Сочи\n#коньки

 

 

 

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