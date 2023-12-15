За 11 месяцев 2023 года в Ижевске сотрудники ГИБДД задержали более 1000 нетрезвых водителей

Ижевск. Удмуртия. За 11 месяцев 2023 года в Ижевске сотрудниками ГИБДД задержано 1197 нетрезвых водителей. Более 400 из них отказались от медицинского освидетельствования, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД по Ижевску.

За последние 11 месяцев каждое 17-е ДТП произошло с участием нетрезвого водителя, в результате чего погибли 4 человека и 36 получили травмы.

В рамках профилактического мероприятия «Бахус» на территории Ижевска, которое проводится с 8 до 17 декабря, задержано 13 пьяных водителей, а также один водитель, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК России («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Также среди задержанных 8 не имели права управления автомобилем, а двое были лишены водительских прав. Кроме того, к административной ответственности привлекли 68 водителей за тонировку.

Госавтоинспекция напоминает, если вы стали очевидцем того, как нетрезвый водитель планирует сесть за руль, незамедлительно сообщите об этом дежурной части УГИБДД МВД по Ижевску по телефону 415-700, или обратитесь в полицию по номеру 02 или 102.