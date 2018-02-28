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55 школьных классов закрыто в Удмуртии из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ

16:32, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
16:32, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
980
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады\n#грипп
Фото: pixabay.com
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По состоянию на 21 февраля было закрыто 48 учебных классов с количеством заболевших 449 человек.

Ижевск. Удмуртия. На конец февраля закрытыми остаются 55 классов в 30 школах Удмуртии из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. По состоянию на 21 февраля были закрыты 48 классов в 29 школах с количеством заболевших 449 человек, сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии.

В настоящее время закрытыми также остаются 3 детсада. Это на два меньше, чем на прошлой неделе. На конец февраля в 29 садах закрыто 35 групп.

Кроме того, на прошлой неделе полностью была закрыта одна школа из-за заболеваемости 59 учеников.

Отметим, с 21 по 28 февраля в Удмуртии снизилось количество закрытых детсадов и увеличилось число частично закрытых школ.

Напомним, в Удмуртии за последнюю неделю ОРВИ заболели почти 14 тыс человек. Это выше эпидемического порога на 3,4 %. 

 

16:32, 28 февраля, 2018
Анна Торхова
980
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детские сады\n#грипп

 

 

 

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