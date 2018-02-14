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      Малые города Удмуртии могут получить 50 млн рублей на благоустройство территорий

      14:55, 14 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      14:55, 14 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      655
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
      655
      0

      Проекты городских пространств будут выставлены на специальном сайте в начале марта.

      Ижевск. Удмуртия. Экспертный совет при Минстрое Удмуртской Республики обсудил дизайн-проекты благоустройства городской среды в малых городах региона. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил и.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Иван Ястреб.

      Совет специально создан из числа профессиональных архитекторов, урбанистов и дизайнеров для помощи малым городам Удмуртии в подготовке проектов в виду нехватки специалистов в районных центрах. Также планируется создание рабочей группы для подготовки участия в конкурсе Минстроя России по внедрению лучших практик в городах и исторических поселениях.

      «Перед нами стоит задача «докрутить» до совершенства предлагаемые концепции и сделать их максимально современными, удобными для жителей и максимально качественными. Совет не составляет рейтинг, а даёт рекомендации», - подчеркнул Иван Ястреб.

      Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 17 января на форуме в Коломне заявил о готовности выделения дополнительных 5 млрд рублей для реализации конкурса по формированию комфортной городской среды (ФКГС) в малых городах и исторических поселениях.

      «Мы обязательно будем участвовать всеми нашими малыми городами. Все 89 муниципальных образований, где население более 1 000 человек, приняли такие программы. Проекты необходимо будет реализовать до 31 декабря 2019 года. В случае невыполнения всех заявленных требований - деньги придётся вернуть. Ничего драконовского в этих требованиях нет. Минстрой России ставит перед субъектами задачу выполнения заявленных проектов в установленный срок», - сообщил Иван Ястреб.

      Министр высказал предположение, что некая обеспокоенность федерального ведомства связана с тем, что первые места по конкурсу малых городов могут претендовать на получение 50 млн рублей. А это хорошая сумма для населённого пункта до 100 тыс. человек. Одним из наиболее качественных проектов на сегодняшний день Иван Ястреб назвал концепцию Глазовского горсада.

      14:55, 14 февраля, 2018
      Дмитрий Стрелков
      655
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда

       

       

       

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