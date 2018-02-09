Жители новостройки в Ижевске с прошлого года живут без горячей воды

Ни управляющая компания, ни застройщик не считают себя виноватыми.

Ижевск. Удмуртия. Жители новостройки в Ижевске на улице Льва Толстого, 17 с прошлого года живут без горячей воды. Ни управляющая компания, ни застройщик не считают себя виноватыми. Ресурсоснабжающая компания тоже не может дать воду в дом, потому что отсутствует договор. Пока стороны разбираются между собой, люди продолжают кипятить воду в кастрюлях и ходят мыться к родственникам и знакомым.

Андрей Иванов принимал квартиру в декабре 2017 года. Тогда вода в доме была, но после подписания акта приема-передачи ее отключили.

Новостройка в Ижевске без воды Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-09.

«Горячей воды, в принципе, нет. Сейчас из крана бежит холодная вода, но это соседи запустили, чтобы проверить надежность своей системы. Вода была во время приемки, застройщик дал обещание, что все хорошо. Потом ее не стало. Нам сказали о том, что временные трудности», - рассказал «Сусанину» Андрей Иванов.

В итоге, застройщик несколько раз переносил подачу воды и до февраля в доме она так и не появилась.

«Застройщик все скидывает на УК «Эталон», то что они не подали акты. Когда звонили в УКС, то нам там сказали, что застройщик не подал документы, для того чтобы подвести воду к дому. Разрешения нет. Сейчас ситуация в мертвом режиме», - рассказал владелец новой квартиры в ЖК «Гранд».

Из-за отсутствия воды в доме Андрей Иванов не может переехать из съемной квартиру в новую, где уже сделал ремонт.

На два этажа выше Иванова живет Татьяна Петрова, которая заехала в квартиру в начале января. Ей приходится постоянно кипятить воду на электроплите и ходить к родственникам, чтобы принять душ.

«Горячей воды нет. Не дали. Когда будет неизвестно. Мы в поиске управляющей компании. «Эталон» или «Ижкомцентр». Я здесь живу с 13 января. Сложно живем. Пользуемся плитой. Бегаем с кастрюлькой в ванную. Сложно», - рассказала «Сусанину» Татьяна Петрова.

В ресурсоснабжающей организации информагентству рассказали, что в дом поставляется тепловой ресурс по временной схеме (отопление), но вода, действительно не подводится, так как нет необходимых документов, которые должен предоставить управляющая компания или застройщик.

«В доме находится бойлер. Горячую воду готовят в доме. Чтобы мы могли подавать тепловой ресурс – необходимо заключить договор. Для этого УК или застройщик должны подать заявку, которой у нас нет, соответственно, у нас нет основания для заключения договора», - рассказал руководитель объединённой пресс-службы филиала «Т Плюс» в Удмуртии Нил Миназитдинов.

В управляющей компании виноватыми себя не считают. Главный инженер «Эталона» пояснил, что при передаче дома в эксплуатацию строительной организацией не предоставлена документация по вводу узла учета в постоянную эксплуатацию.

«В связи с чем мы не можем оформить ни заявку на подключение услуг, хотя, это должен был сделать застройщик. Он нам постоянно дает какие-то непонятные ответы», - рассказали в управляющей компании.

Застройщик, в свою очередь, считает, что его зона ответственности после сдачи дома закончена и подключением горячей воды должна заниматься управляющая компания.

«Мы дом сдали. Наша обязанность была подключить горячую воду. Подключением ГВС занимается УК. Сейчас, насколько я знаю, идет процесс заключения договора с ресурсоснабжающей организацией, как только договор будет готов – воду дадут. У нас все коммуникации подведены. Договор должен заключаться с управляющей компанией, здесь ответственности застройщик не несет», - рассказали в группе компаний «Спецстрой», которая является застройщиком.