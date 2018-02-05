Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Сильный ветер сохранится в Удмуртии в течение дня, 5 февраля. Порывы будут достигать 15-20 м/с, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

На отдельных участках дорог возможны снежные накаты.

Госавтоинспекция Удмуртии напоминает водителям о необходимости учитывать сцепные качества дорожного покрытия при обгоне, перестроении, проезде перекрестков, и при выборе дистанции.

«Подъезжая к открытому участку дороги, где возможны сильные порывы бокового ветра, которые могут повлиять на траекторию движения транспортного средства, вы должны быть предельно внимательны и двигаться с минимальной скоростью. Особенно опасно, когда вы выезжаете из закрытого пространства (например, с участка дороги с лесополосой), на открытый участок, действие бокового ветра в этом случае усиливается», - сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Пешеходам советуют не торопиться выходить на дорогу и убедиться в том, успеет ли автомобиль затормозить.