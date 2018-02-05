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      Сильный ветер сохранится в Удмуртии в течение дня

      10:23, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      10:23, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      383
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер
      383
      0

      Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

      Ижевск. Удмуртия. Сильный ветер сохранится в Удмуртии в течение дня, 5 февраля. Порывы будут достигать 15-20 м/с, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

      На отдельных участках дорог возможны снежные накаты.

      Госавтоинспекция Удмуртии напоминает водителям о необходимости учитывать сцепные качества дорожного покрытия при обгоне, перестроении, проезде перекрестков, и при выборе дистанции.

      «Подъезжая к открытому участку дороги, где возможны сильные порывы бокового ветра, которые могут повлиять на траекторию движения транспортного средства, вы должны быть предельно внимательны и двигаться с минимальной скоростью. Особенно опасно, когда вы выезжаете из закрытого пространства (например, с участка дороги с лесополосой), на открытый участок, действие бокового ветра в этом случае усиливается», - сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Пешеходам советуют не торопиться выходить на дорогу и убедиться в том, успеет ли автомобиль затормозить.

      10:23, 05 февраля, 2018
      Анна Торхова
      383
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер

       

       

       

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