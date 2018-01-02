Девочка-хоккеистка из Ижевска получила подарок от Владимира Путина

Президент России отправил юной спортсменке коньки.

Ижевск. Удмуртия. Юная хоккеистка Ксюша Вернова из Ижевска получила в подарок от Владимира Путина конки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Шестиклассница начала заниматься хоккеем недавно, играет в защите, но тренируется в старых коньках. Она написала письмо президенту России с просьбой подарить ей коньки, чтобы иметь возможность полноценно заниматься и участвовать в турнирах.

28 декабря глава Ижевска Юрий Тюрин выполнили поручение Путина и вручил школьнице долгожданный подарок.

«Оказалось, что чудеса бывают, особенно под Новый год. Нам с трудом удалось до последнего момента держать подарок от Президента в секрете, и сейчас очень рады!», - отметила мама девочки.