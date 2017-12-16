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      День открытых дверей: Ижевский автозавод глазами «Сусанина»

      11:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      602
      0
      #Ижевск\n#прямая трансляция\n#люди\n#завод\n#автомобиль
      602
      0

      Информационное агентство «Сусанин» ведет текстовую трансляцию с экскурсии по предприятию.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут своими глазами увидеть конвейер автозавода. В субботу, 16 декабря, на ИжАвто проходит день открытых дверей. До 16:00 всех желающих ждет экскурсия по предприятию.

      Гости смогут посетить автозавод и познакомиться с процессом производства автомобилей LADA. Будет открыт для посещения и музей завода. Вместе с серийным автомобилями впервые в Ижевске будет представлена спортивная LADA Vesta, которая участвовала в Российских кольцевых гонках в классе «Супер-продакшн».

      Информационное агентство «Сусанин» ведет трансляцию со дня открытых дверей.

      11:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      602
      0
      #Ижевск\n#прямая трансляция\n#люди\n#завод\n#автомобиль

       

       

       

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