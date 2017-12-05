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      Собираемость взносов за капремонт в Удмуртии в ноябре составила 98%

      17:10, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      17:10, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      193
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Селты\n#Удмуртия\n#капремонт\n#деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      193
      0

      Лидером среди районов стал Селтинский – 452%, среди городов – Воткинск, где жители внесли 100%.

      Ижевск. Удмуртия. Собираемость взносов за капремонт в Удмуртии в ноябре составила 98%. Как сообщает пресс-служба организации, лидером среди районов стал Селтинский – 452%, среди городов – Воткинск, где жители внесли 100%.

      В лидерах также Ярский (168%), Сарапульский (123%), Красногорский (118%) и Воткинский (115%) районы. В Сюмсинском и  Киясовском районах показатели достигли всего 65% и 61%.

      В случаях, где собираемость выше 100 процентов - собственники помещений решили закрыть «старые» долги и заплатили сверх начисленного за месяц.

      В Ижевске собрали 97%, Глазове – 96%, Можга – 95%, Сарапуле – 81%.

      Всего за 11 месяцев 2017 года взносов на капремонт собственники собрали в среднем 93%. Если вспомнить прошлые годы, то она возросла на порядок: в 2015 году – 63%, в 2016 году – 84%.

      На селекторном совещании глава Минстроя России Михаил Мень уделил большое внимание теме собираемости.

      «Рост уровня собираемости взносов на капитальный ремонт на сегодня составляет 88,85%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, собираемость выросла на 7,11%, что еще раз подтверждает доверие граждан к запущенной системе. Но при этом обращаю внимание на недопустимость неоплаты взносов на капитальный ремонт публичными собственниками», - сказал Мень.

      В Удмуртской Республике, по состоянию на 1 декабря 2017 года, собираемость по муниципальным помещениям составляет 80%. Долг администраций муниципальных образований перед фондом составляет 13,2 млн рублей.

      17:10, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      193
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Селты\n#Удмуртия\n#капремонт\n#деньги

       

       

       

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