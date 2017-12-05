Лидером среди районов стал Селтинский – 452%, среди городов – Воткинск, где жители внесли 100%.

Ижевск. Удмуртия. Собираемость взносов за капремонт в Удмуртии в ноябре составила 98%. Как сообщает пресс-служба организации, лидером среди районов стал Селтинский – 452%, среди городов – Воткинск, где жители внесли 100%.

В лидерах также Ярский (168%), Сарапульский (123%), Красногорский (118%) и Воткинский (115%) районы. В Сюмсинском и Киясовском районах показатели достигли всего 65% и 61%.

В случаях, где собираемость выше 100 процентов - собственники помещений решили закрыть «старые» долги и заплатили сверх начисленного за месяц.

В Ижевске собрали 97%, Глазове – 96%, Можга – 95%, Сарапуле – 81%.

Всего за 11 месяцев 2017 года взносов на капремонт собственники собрали в среднем 93%. Если вспомнить прошлые годы, то она возросла на порядок: в 2015 году – 63%, в 2016 году – 84%.

На селекторном совещании глава Минстроя России Михаил Мень уделил большое внимание теме собираемости.

«Рост уровня собираемости взносов на капитальный ремонт на сегодня составляет 88,85%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, собираемость выросла на 7,11%, что еще раз подтверждает доверие граждан к запущенной системе. Но при этом обращаю внимание на недопустимость неоплаты взносов на капитальный ремонт публичными собственниками», - сказал Мень.

В Удмуртской Республике, по состоянию на 1 декабря 2017 года, собираемость по муниципальным помещениям составляет 80%. Долг администраций муниципальных образований перед фондом составляет 13,2 млн рублей.