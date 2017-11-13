ДТП в Удмуртии и затоптанные слоном туристы: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! В понедельник, 13 ноября, синоптики обещают в республике облачную погоду. Временами небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем местами слабый гололед, туман. Температура воздуха -2, +3 градуса по Цельсию.

«Сусанин» традиционно начинает утро новой рабочей недели с обзора самых интересных событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире за минувшую ночь.

Там за туманами…

Туман ожидается в Удмуртии до 12:00 13 ноября. Видимость на дорогах ухудшится до 500 м и менее, сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения на транспорте с учетом видимости, использовать противотуманные фары.

ДТП

ДТП с участием мотоцикла произошло в Воткинском районе около 19:45 в воскресенье, 12 ноября. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводились аварийно-спасательные работы, сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии. Более подробной информации пока нет.

Также авария минувшим вечером произошла в Можге. Около 20:00 автомобиль сбил пешехода.

Землетрясение

Число жертв землетрясения в Иране выросло до 129 человек. Как пишет «Интерфакс», речь идет о погибших в граничащей с Ираком провинции Керманшах, где находился эпицентр толчков.

Власти опасаются, что число жертв продолжит расти, под обломками обрушившихся зданий остаются люди, идут спасательные операции.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в воскресенье, 12 ноября.

Фотография ценою в жизнь

Попытка сделать фотографию со слоном обернулась для двух туристов из Бельгии и Нидерландов трагедией. Как сообщают «Известия», животное их затоптало.

Инцидент произошел во время сафари недалеко от города Ливингстон на юге Замбии.

57-летняя женщина из Бельгии и 64-летний голландец погибли из-за того, что пытались подойти к слону, чтобы сделать фотографию.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела туристов с многочисленными травмами.