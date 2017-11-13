  • $ 59.28 ↑
  • € 68.98 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      ДТП в Удмуртии и затоптанные слоном туристы: что произошло минувшей ночью

      08:00, 13 ноября, 2017
      08:00, 13 ноября, 2017
      728
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: pixabay.com
      728
      0

      Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! В понедельник, 13 ноября, синоптики обещают в республике облачную погоду. Временами небольшие осадки в виде снега и дождя. Днем местами слабый гололед, туман. Температура воздуха -2, +3 градуса по Цельсию.

      «Сусанин» традиционно начинает утро новой рабочей недели с обзора самых интересных событий, которые произошли в Удмуртии, России и мире за минувшую ночь.

      Там за туманами…

      Туман ожидается в Удмуртии до 12:00 13 ноября. Видимость на дорогах ухудшится до 500 м и менее, сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

      Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости выбирать скорость движения на транспорте с учетом видимости, использовать противотуманные фары.

      ДТП

      ДТП с участием мотоцикла произошло в Воткинском районе около 19:45 в воскресенье, 12 ноября. Сотрудниками пожарно-спасательных формирований проводились аварийно-спасательные работы, сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии. Более подробной информации пока нет.

      Также авария минувшим вечером произошла в Можге. Около 20:00 автомобиль сбил пешехода.

      Землетрясение

      Число жертв землетрясения в Иране выросло до 129 человек. Как пишет «Интерфакс», речь идет о погибших в граничащей с Ираком провинции Керманшах, где находился эпицентр толчков.

      Власти опасаются, что число жертв продолжит расти, под обломками обрушившихся зданий остаются люди, идут спасательные операции.

      Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в воскресенье, 12 ноября.

      Фотография ценою в жизнь

      Попытка сделать фотографию со слоном обернулась для двух туристов из Бельгии и Нидерландов трагедией. Как сообщают «Известия», животное их затоптало.

      Инцидент произошел во время сафари недалеко от города Ливингстон на юге Замбии.

      57-летняя женщина из Бельгии и 64-летний голландец погибли из-за того, что пытались подойти к слону, чтобы сделать фотографию.

      Правоохранители, прибывшие на место происшествия, обнаружили тела туристов с многочисленными травмами.

      08:00, 13 ноября, 2017
      728
      0
      #общество\n#ДТП\n#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В жилом доме Ижевска произошёл взрыв

      16:50, 09 ноября, 2017
      35946

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      18669
      10:24, 06 ноября, 2017

      Уголовное дело по статье «убийство» возбудили в отношении жильца обрушившегося дома в Ижевске

      16341
      20:50, 10 ноября, 2017

      Обрушение дома в Ижевске, помощь пострадавшим и продолжение «Матильды»: что произошло минувшей ночью

      13148
      08:00, 10 ноября, 2017

      МЧС Удмуртии: из-под завалов дома на улице Удмуртской извлекли пострадавшего

      11181
      17:25, 09 ноября, 2017

      СМИ сообщили о смерти сатирика Михаила Задорнова

      12:05, 10 ноября, 2017
      1217

      Охранять губернаторов будут сотрудники Росгвардии

      1164
      15:39, 06 ноября, 2017

      Путин дал Медведеву и Набиуллиной 3 года на ликвидацию долевого строительства

      1072
      18:31, 07 ноября, 2017

      Сорвавшему джек-пот в 506 млн рублей воронежцу посоветовали «залечь на дно»

      951
      17:45, 06 ноября, 2017

      Обиженный на Александра Ревву Стас Михайлов пошел за правдой в Европейский суд

      852
      11:36, 07 ноября, 2017

      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      675

      Специалисты Apple предупредили о выгорании дисплея нового iPhone

      665
      17:29, 06 ноября, 2017

      Любители Nutella возмутились изменением состава шоколадной пасты

      619
      16:15, 07 ноября, 2017

      Украину, Гаити и Южный Судан назвали самыми несчастными странами мира

      601
      10:53, 06 ноября, 2017

      Премьер-министр Японии упал в яму во время игры в гольф с Дональдом Трампом

      552
      10:59, 11 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: брифинг главы Удмуртии по ситуации с обрушившимся в Ижевске домом

      12 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: взрыв в многоэтажном доме в Ижевске

      10 ноября, 2017

      LIVE: подход главы МЧС России после заседания штаба по обрушению жилого дома в Ижевске

      10 ноября, 2017