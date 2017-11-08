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      Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Удмуртии ожидают в начале января

      15:50, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      15:50, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      156
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#заболевание\n#грипп
      Фото: pixabay.com
      156
      0

      Сейчас от гриппа в республике привили около 37% населения.

      Ижевск. Удмуртия. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Удмуртии ожидают в начале января. Как сообщила журналистам начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Вера Данилова, сейчас от гриппа в республике привили около 37% населения.

      «Я думаю, что где-то в первых числах января, когда население придет с каникул. У нас, скорее всего, инфекция пойдет с Запада, а не с Юго-Восточной Азии, поскольку в Европе грипп уже регистрируется. Но, может, что в конце декабря, если кто-то успеет уже съездить на праздники куда-нибудь. По крайней мере, к началу декабря население у нас должно быть привито», - рассказала Данилова.

      По ее словам, пока привитого населения (37%) в Удмуртии на 5% ниже среднероссийского уровня.

      «Сейчас охват составляет около 37 процентов, недопривито около 50 тысяч человек. Прививки поставили 553 тысяч человек. Этого недостаточно. Есть территории в стране, которые прививают более 50 процентов населения. В России сейчас в среднем иммунизацию прошли 42 процента населения. Время еще есть, неделя – полторы», - рассказала Вера Данилова.

      Специалисты также отметили, что в прошлом году в регионе прививки поставили около 500 тыс. человек.

      «Мы бы хотели завершить иммунизацию на этой неделе. Это связано с тем, что нужно дать время развиться иммунному ответу на препарат – на это нужно 8-10 дней. В связи с этим, мы призываем население подойти в лечебное учреждение, где человек может получить бесплатную прививку против гриппа без очереди», - рассказала внештатный специалист-эксперт Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Данилова.

      Прогнозы у специалистов на данный момент не самые благоприятные, так как вирус гриппа «Мичиган» в этом году подобен пандемическому вирусу гриппа 2009 года, который активно прошел по всему миру.

      «Это и пневмонии, и достаточно быстрое развитие осложнений. В прошлом году был вирус гриппа «Гонконг», но он менее тяжело протекает, нежели «Мичиган». С точки зрения летальности и смертности он тяжелее», - уточнила Вера Данилова.

      По ее словам, рост заболевания гриппом и ОРВИ ожидают в середине декабря, когда начнутся новогодние праздники и люди будут выезжать на отдых.

      Отметим, что на данный момент в регионе не выявили случаев заболевания гриппом, а уровень заболеваемости ОРВИ установился ниже эпидпорога.

      15:50, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      156
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#заболевание\n#грипп

       

       

       

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