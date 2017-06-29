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      Жителя Вавожского района оштрафовали за незаконное подключение к электрическим сетям Удмуртэнерго

      17:25, 29 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      17:25, 29 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #Ижевск\n#Вавож\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф
      Фото: Удмуртэнерго
      174
      0

      С начала 2017 года более 40 жителей республики были привлечены к административной ответственности за самовольное подключение.

      Вавож. Жителя Вавожского района оштрафовали за незаконное подключение к электрическим сетям Удмуртэнерго. Как сообщает пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с начала 2017 года за это к административной ответственности привлекли более 40 жителей республики.

      «В ходе рейда 27 апреля 2017 энергетиками был составлен акт о самовольном подключении жителя Вавожа. Расчетный объем безучетно потребленной электроэнергии составил 3335,9 кВтч на сумму более 8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

      Решением мирового судьи местному жителю назначили наказание в виде административного штрафа 10 тыс. рублей.

      Энергетики подчеркивают, что бездоговорное потребление, самовольное подключение и штраф обошлись жителю Вавожа значительно дороже, чем своевременная оплата потребленной электроэнергии.

      Мероприятия по снижению потерь, такие как рейды с целью выявления несанкционированного потребления электроэнергии, а попросту хищений, в «МРСК Центра и Приволжья» реализуются в рамках программы по снижению коммерческих потерь.

      Филиал «Удмуртэнерго» напоминает: несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, является правонарушением, подрывающих экономическую и энергетическую безопасность региона.

      Специалисты филиала призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).

      17:25, 29 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      174
      0
      #Ижевск\n#Вавож\n#Удмуртия\n#происшествие\n#штраф

       

       

       

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