С начала 2017 года более 40 жителей республики были привлечены к административной ответственности за самовольное подключение.

Вавож. Жителя Вавожского района оштрафовали за незаконное подключение к электрическим сетям Удмуртэнерго. Как сообщает пресс-служба филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», с начала 2017 года за это к административной ответственности привлекли более 40 жителей республики.

«В ходе рейда 27 апреля 2017 энергетиками был составлен акт о самовольном подключении жителя Вавожа. Расчетный объем безучетно потребленной электроэнергии составил 3335,9 кВтч на сумму более 8 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Решением мирового судьи местному жителю назначили наказание в виде административного штрафа 10 тыс. рублей.

Энергетики подчеркивают, что бездоговорное потребление, самовольное подключение и штраф обошлись жителю Вавожа значительно дороже, чем своевременная оплата потребленной электроэнергии.

Мероприятия по снижению потерь, такие как рейды с целью выявления несанкционированного потребления электроэнергии, а попросту хищений, в «МРСК Центра и Приволжья» реализуются в рамках программы по снижению коммерческих потерь.

Филиал «Удмуртэнерго» напоминает: несанкционированное потребление электроэнергии способно вызвать технологические нарушения в работе электрооборудования, несет прямую угрозу жизни и здоровью потребителей, является правонарушением, подрывающих экономическую и энергетическую безопасность региона.

Специалисты филиала призывают всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).