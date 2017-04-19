Пирожок стайл: автомобиль-амфибия и заплыв через Каму

Новости Удмуртии и Ижевска в стишках-пирожках от корреспондентов ИА Сусанин.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре среда, 19 апреля. Редакция информационного агентства «Сусанин» напекла для вас новостей в формате стишков-пирожков. Приятного аппетита.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в Малопургинском районе, где в доме для переселенцев из ветхого жилья нет туалета, зато есть плесень. Теперь застройщикам предстоит все исправить до конца лета.

Как сделать из говна конфету

В цветочки плесень превратить

Но Гарри Поттером застройщику

Не быть

В Ижевске в глубокой луже на улице Выставочной нашли автомобиль. Внутри никого не было, владельцев «амфибии» ищут правоохранители.

В Бермудах потерял подлодку

Флот нелюбимых США

У нас оформили десяткой

И перебили номера

Музыканты из Ижевска рассказали сколько заработали на клипе про врио главы Удмуртии. Спойлер: нисколько.

Вдруг неожиданная слава

С дурацкой песенкой пришла

Второй уж день фейсбук решает

Кто заплатил им за PR

В Ижевске вновь пройдет Библионочь. В этом году ее посвятили году экологии.

В клуб анонимных книгофилов

Приходит Вова по ночам

Три дня я не читал ни строчки

Похоже это мой рекорд

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении этим летом переплыть Каму.

Плывет правительство по Каме

Кто на матрасе а кто сам

И на кону стоит награда

Премьер-министра кабинет

В Ижевске началась реконструкция памятника лосю. Пока с него смыли старые слои краски.

Лось алюминиевого цвета

Заулыбался по весне

Ему приклеят причиндалы

Молодожены терли чтоб