Пирожок стайл: автомобиль-амфибия и заплыв через Каму

Новости Удмуртии и Ижевска в стишках-пирожках от корреспондентов ИА Сусанин.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре среда, 19 апреля. Редакция информационного агентства «Сусанин» напекла для вас новостей в формате стишков-пирожков. Приятного аппетита.
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в Малопургинском районе, где в доме для переселенцев из ветхого жилья нет туалета, зато есть плесень. Теперь застройщикам предстоит все исправить до конца лета.
Как сделать из говна конфету
В цветочки плесень превратить
Но Гарри Поттером застройщику
Не быть
В Ижевске в глубокой луже на улице Выставочной нашли автомобиль. Внутри никого не было, владельцев «амфибии» ищут правоохранители.
В Бермудах потерял подлодку
Флот нелюбимых США
У нас оформили десяткой
И перебили номера
Музыканты из Ижевска рассказали сколько заработали на клипе про врио главы Удмуртии. Спойлер: нисколько.
Вдруг неожиданная слава
С дурацкой песенкой пришла
Второй уж день фейсбук решает
Кто заплатил им за PR
В Ижевске вновь пройдет Библионочь. В этом году ее посвятили году экологии.
В клуб анонимных книгофилов
Приходит Вова по ночам
Три дня я не читал ни строчки
Похоже это мой рекорд
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении этим летом переплыть Каму.
Плывет правительство по Каме
Кто на матрасе а кто сам
И на кону стоит награда
Премьер-министра кабинет
В Ижевске началась реконструкция памятника лосю. Пока с него смыли старые слои краски.
Лось алюминиевого цвета
Заулыбался по весне
Ему приклеят причиндалы
Молодожены терли чтоб