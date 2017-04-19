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      Пирожок стайл: автомобиль-амфибия и заплыв через Каму

      07:00, 19 апреля, 2017
      07:00, 19 апреля, 2017
      294
      0
      #Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
      Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят)
      294
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      Новости Удмуртии и Ижевска в стишках-пирожках от корреспондентов ИА Сусанин.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре среда, 19 апреля. Редакция информационного агентства «Сусанин» напекла для вас новостей в формате стишков-пирожков. Приятного аппетита.

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов побывал в Малопургинском районе, где в доме для переселенцев из ветхого жилья нет туалета, зато есть плесень. Теперь застройщикам предстоит все исправить до конца лета. 

      Как сделать из говна конфету

      В цветочки плесень превратить

      Но Гарри Поттером застройщику

      Не быть

       

      В Ижевске в глубокой луже на улице Выставочной нашли автомобиль. Внутри никого не было, владельцев «амфибии» ищут правоохранители. 

      В Бермудах потерял подлодку

      Флот нелюбимых США

      У нас оформили десяткой

      И перебили номера

       

      Музыканты из Ижевска рассказали сколько заработали на клипе про врио главы Удмуртии. Спойлер: нисколько. 

      Вдруг неожиданная слава

      С дурацкой песенкой пришла

      Второй уж день фейсбук решает

      Кто заплатил им за PR

       

      В Ижевске вновь пройдет Библионочь. В этом году ее посвятили году экологии. 

      В клуб анонимных книгофилов

      Приходит Вова по ночам

      Три дня я не читал ни строчки

      Похоже это мой рекорд

       

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении этим летом переплыть Каму

      Плывет правительство по Каме

      Кто на матрасе а кто сам

      И на кону стоит награда

      Премьер-министра кабинет

       

      В Ижевске началась реконструкция памятника лосю. Пока с него смыли старые слои краски. 

      Лось алюминиевого цвета

      Заулыбался по весне

      Ему приклеят причиндалы

      Молодожены терли чтоб

      07:00, 19 апреля, 2017
      294
      0
      #Удмуртия\n#новости\n#Картина дня
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