Реконструкция памятника лосю началась в Ижевске

Об этом заявила скульптор Мария Соловатова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали реконструкцию любимого памятника молодоженов – лося, который стоит на въезде в город. Об этом сообщила в соцсетях местный скульптор Мария Соловатова.

«Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный снаружи. И заулыбался», - написала Соловатова в Facebook.

Maria Solovatova Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный...

В декабре 2016 года стало известно, что памятнику лосю в Ижевске хотят вернуть его первичные половые признаки.

Взяться за это решили сразу два человека: скульптор из Ижевска Мария Соловатова и московский художник Михаил Косолапов. Что вышло из этого спора, и кто в итоге вернет «мужское достоинство» лосю, выяснила корреспондент информагентства «Сусанин».