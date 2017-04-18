Реконструкция памятника лосю началась в Ижевске

Об этом заявила скульптор Мария Соловатова.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали реконструкцию любимого памятника молодоженов – лося, который стоит на въезде в город. Об этом сообщила в соцсетях местный скульптор Мария Соловатова.
«Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный снаружи. И заулыбался», - написала Соловатова в Facebook.
Maria Solovatova
Полторы недели работы вдвоем с Максимом Сурниным с химическими смывками для старой краски (слоев 6 насчитали), болгаркой и скребками - и лось родного алюминиевого цвета. Да-да, никакой он не бетонный...
В декабре 2016 года стало известно, что памятнику лосю в Ижевске хотят вернуть его первичные половые признаки.
Взяться за это решили сразу два человека: скульптор из Ижевска Мария Соловатова и московский художник Михаил Косолапов. Что вышло из этого спора, и кто в итоге вернет «мужское достоинство» лосю, выяснила корреспондент информагентства «Сусанин».
Яйца раздора
Он же добавил, что сейчас согласуется смета и решается из какого материала лучше вылить "достоинство", чтобы получилось на века. Оно, кстати, по их проекту, должно быть исключительно природных размеров. "Нашей задачей не было сделать это гипертрофировано, чтобы деталь была огромной. "Достоинство" должно быть наравне с другими частями лося, будь то рога или борода", - уточнил Шевкунов.