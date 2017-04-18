Врио главы Удмуртии Александр Бречалов летом переплывет Каму

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Кечево Малопургинского района.

Малая Пурга. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов в июле 2017 года переплывет Каму. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 18 апреля, в ходе рабочей поездки в село Кечево Малопургинского района.

«Я готов в июле. Если организаторы смогут безопасность и высокий уровень обеспечить, то будем переплывать летом Каму», - сказал Бречалов.

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин рассказал корреспонденту «Сусанина», что готов присоединиться к заплыву Бречалова.

Как сообщает URA.ru, в августе 2008 года Каму переплыл экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Температура воды была плюс 15 градусов по Цельсию, дистанция, которую он проплыл - 1,5 км.