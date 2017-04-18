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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов летом переплывет Каму

      13:05, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      13:05, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      704
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Кама\n#Александр Бречалов
      704
      0

      Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Кечево Малопургинского района.

      Малая Пурга. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов в июле 2017 года переплывет Каму. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 18 апреля, в ходе рабочей поездки в село Кечево Малопургинского района.

      «Я готов в июле. Если организаторы смогут безопасность и высокий уровень обеспечить, то будем переплывать летом Каму», - сказал Бречалов.

      Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин рассказал корреспонденту «Сусанина», что готов присоединиться к заплыву Бречалова.

      Как сообщает URA.ru, в августе 2008 года Каму переплыл экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Температура воды была плюс 15 градусов по Цельсию, дистанция, которую он проплыл - 1,5 км.

      13:05, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      704
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Кама\n#Александр Бречалов
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