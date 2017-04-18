«Автомобиль-призрак» нашли в огромной луже Ижевска

Сейчас сотрудники ГИББД выясняют собственника машины.

Ижевск. Удмуртия. В огромной луже на лице Выставочной в Ижевске обнаружили утонувший автомобиль. Его фотографии опубликовали в группе «Ижевск Где Гай Стоят» ВКонтакте.

Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, людей в машине не было и сколько она там находится, пока не известно.

«На Выставочной сотрудники ГИБДД выезжали, в автомобиле людей нет, никто не пострадал. Сейчас устанавливаем собственника и выяснять, как она там оказалась», - сказал Вычужанин.