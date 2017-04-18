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      «Автомобиль-призрак» нашли в огромной луже Ижевска

      16:43, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:43, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      812
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
      Фото: vk.com (Ижевск Где Гай Стоят)
      812
      0

      Сейчас сотрудники ГИББД выясняют собственника машины.

      Ижевск. Удмуртия. В огромной луже на лице Выставочной в Ижевске обнаружили утонувший автомобиль. Его фотографии опубликовали в группе «Ижевск Где Гай Стоят» ВКонтакте.

      Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, людей в машине не было и сколько она там находится, пока не известно.

      «На Выставочной сотрудники ГИБДД выезжали, в автомобиле людей нет, никто не пострадал. Сейчас устанавливаем собственника и выяснять, как она там оказалась», - сказал Вычужанин.

       
      16:43, 18 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      812
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
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