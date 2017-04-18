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      В Ижевске «Библионочь – 2017» посвятят экологии и путешествиям

      15:20, 18 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:20, 18 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #культура\n#Ижевск\n#акция\n#Библионочь\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      146
      0

      Ежегодное мероприятие пройдет в субботу, 22 апреля, а пока можно ознакомиться с программой акции.

      Ижевск. Удмуртия. Теме экологии и путешествий будет посвящена «Библионочь – 2017» в Ижевске. Как сообщают пресс-служба министерства культуры и туризма Удмуртии, мероприятие состоится в субботу, 22 апреля.

      Акция пройдет под девизом «Новое прочтение» и будет посвящена году экологии в России.

      В Ижевске в книжную ночь будут работать четыре площадки:

      17:00 - 23:00 - «Путешествие как образ жизни» (Национальная библиотека Удмуртии).

      Программа ориентирована на любителей различных видов активного туризма и «экстрима».

      Вечер начнется с Веселых стартов и динамично продолжится ролевой игрой «Королевский суд» (участие по предварительной записи).

      Также в программе – встречи и мастер-классы с активистами клуба «ИжСплав» и участниками движения «Зеленый паровоз», лекция «Этно-походы по Удмуртии», конкурс по созданию костюмов из экоматериалов и дефиле готовых работ, квест «Фотоохота в библиотеке» и в завершение – бардовские песни «Вечер у костра».

      17:00 – 20:00 «Путешествие в мир книг» (Республиканская библиотека для детей и юношества).

      «БУКВАтерапия» – роспись книжных буквиц по принципу «раскрасок-антистресс», акция «Испытай себя» в чтении рукописного текста на кириллице и других шрифтах, беседа-экскурс в историю книги и письменности, мастер-класс по написанию букв кириллической печати, просмотр диафильмов.

      16:00 – 23:00 «Кругосветка» (улица Удмуртская, 264).

      Программа посвящена путешествиям по странам мира, регионам России, культурам и особенностям других народов.

      Начнется вечер с конкурса III Городских юношеских чтений. С 18:00 начнутся тематические квесты-бродилки (памятники Ижевска и по зданию архива). В программе также встреча с известным врачом, активным путешественником.

      В течение вечера будут работать выставки «Страна в чемодане» и «Кулинарное путешествие», проходят мастер-классы, занятия по национальным танцам, викторина, буккроссинг.

      15:00 – 17:00 «Искусство вслух» (улица Ломоносова, 9).

      В программе, которую подготовил клуб слабовидящей молодежи «ReАктив» лекция о новых приложениях «Тифлокомментатор» (для фильмов), «Искусство вслух» (для театральных постановок), о новом приложении для распознавания плоскопечатных текстов, показ фильма с тифлокомментариями.

      15:20, 18 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      146
      0
      #культура\n#Ижевск\n#акция\n#Библионочь\n#Удмуртия
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