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      Музыканты из Ижевска рассказали сколько заработали на клипе про врио главы Удмуртии

      16:02, 18 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      16:02, 18 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      871
      0
      #интернет\n#Ижевск\n#музыка\n#видео\n#Удмуртия\n#YouTube\n#ВРИО\n#Александр Бречалов
      Фото: кадр из видеоклипа
      871
      0

      Менеджер кавер-банды «ПрагаLIVE» не ожидал, что за сутки видео наберет на Youtube 30 тыс. просмотров.

      Ижевск. Удмуртия. Менеджер и музыкант ижевской кавер-банды «ПрагаLIVE» Аскар Аитов рассказал сколько коллектив заработал на клипе про врио главы Удмуртии. За сутки видео набрало на Youtube 30 тыс. просмотров и получило множество комментариев в социальных сетях.

      Менеджер ПрагаLIVE рассказал о клипе про врио главы Удмуртии

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

      «Идея пришла в голову Тане - нашей солистке, которая была главной героиней клипа. Бречалов сейчас на волне. Хотя, неделю назад бы его снять - была бы вообще бомба... Пока он на волне популярности, давай снимем про него клип,» – рассказал Аитов, – «Мы в политику особо не лезли, но когда она через полчаса прислала мне текст, я понял, что он мегапозитивный».

      Со слов менеджера проекта, снималось видео за 2 часа в двух локациях. Хотели показать больше видов города, но съемки проходили в ветренную погоду и группа решила, что здоровье участников коллектива важнее, чем насыщение клипа. Сама песня записывалась под «минус» поскольку многие музыканты находились в отъезде и результат работы увидели, как и все, после того, как ролик оказался на Youtube.

      Заработать на «#врио» пока не вышло. Денег за производство никто не заплатил. Напротив – пришлось выложить свои. А в ответ на обвинения в сети в том, что клип сделан по заказу просто смеются.

      Напомним, ижевский шоу-проект «ПрагаLIVE» сочинили песню и сняли клип о временно исполняющем обязанности главы Удмуртии Александре Бречалове и выложили её в сеть в понедельник 17 апреля. 

      #ВРИО

      Добро пожаловать в Удмуртию, Александр Бречалов! Побежали вместе :). Ижевск, Удмуртия, глава Удмуртии, триатлон

      16:02, 18 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      871
      0
      #интернет\n#Ижевск\n#музыка\n#видео\n#Удмуртия\n#YouTube\n#ВРИО\n#Александр Бречалов
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