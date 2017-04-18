Музыканты из Ижевска рассказали сколько заработали на клипе про врио главы Удмуртии

Менеджер кавер-банды «ПрагаLIVE» не ожидал, что за сутки видео наберет на Youtube 30 тыс. просмотров.

Ижевск. Удмуртия. Менеджер и музыкант ижевской кавер-банды «ПрагаLIVE» Аскар Аитов рассказал сколько коллектив заработал на клипе про врио главы Удмуртии. За сутки видео набрало на Youtube 30 тыс. просмотров и получило множество комментариев в социальных сетях.

Менеджер ПрагаLIVE рассказал о клипе про врио главы Удмуртии Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

«Идея пришла в голову Тане - нашей солистке, которая была главной героиней клипа. Бречалов сейчас на волне. Хотя, неделю назад бы его снять - была бы вообще бомба... Пока он на волне популярности, давай снимем про него клип,» – рассказал Аитов, – «Мы в политику особо не лезли, но когда она через полчаса прислала мне текст, я понял, что он мегапозитивный».

Со слов менеджера проекта, снималось видео за 2 часа в двух локациях. Хотели показать больше видов города, но съемки проходили в ветренную погоду и группа решила, что здоровье участников коллектива важнее, чем насыщение клипа. Сама песня записывалась под «минус» поскольку многие музыканты находились в отъезде и результат работы увидели, как и все, после того, как ролик оказался на Youtube.

Заработать на «#врио» пока не вышло. Денег за производство никто не заплатил. Напротив – пришлось выложить свои. А в ответ на обвинения в сети в том, что клип сделан по заказу просто смеются.

Напомним, ижевский шоу-проект «ПрагаLIVE» сочинили песню и сняли клип о временно исполняющем обязанности главы Удмуртии Александре Бречалове и выложили её в сеть в понедельник 17 апреля.