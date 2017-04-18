Большой переполох в Малой Пурге: врио главы Удмуртии побывал в доме для переселенцев с «удобствами» на улице

Помимо руководителя региона в райцентре и деревне Кечево побывал главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, и.о. министра ЖКХ Иван Маринин, а также и.о. министра строительства Иван Новиков.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, и.о. министра строительства региона Иван Новиков, и.о. министра ЖКХ республики Иван Маринин, а также главный федеральный инспектор Дмитрий Мусин побывали в Малой Пурге и деревне Кечево, где построили дома для переселенцев из ветхого жилья с нарушением большого количества требований. По результатам поездки власти родникового края провели экстренное совещание в районной администрации.

Напомним, проблемы у местных жителей начались в 2016 году сразу же после сдачи объектов. С тех пор к селянам несколько раз приезжала инспекция Общероссийского народного фронта, представители районной администрации, однако застройщик фактически ничего за это время не изменил. Люди так и продолжали жить в квартирах с повышенной влажностью воздуха, плесенью и трещинами на стенах.

Закинул удочки

Свою поездку в Малую Пургу врио главы Удмуртии Александр Бречалов анонсировал накануне, 17 апреля, во время аппаратного совещания. Он попросил отчитаться о ситуации с домами для переселенцев руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Алексея Воронцова, который курирует данный район.

«У нас есть проблемы. На улице Колхозной есть дома в Малой Пурге и деревня Кечево – там семиквартирный дом. Там удобства, извиняюсь, на улице. Проблема известна, поднималась…», - сказал Воронцов.

Его тут же перебил Бречалов и попросил не продолжать.

«Проблема известна, поднималась и… дальше лучше не продолжайте. Завтра мы туда едем и будем разбираться. Прошу Новикова Ивана Геннадьевича (и.о. министра строительства Удмуртии – прим. ред.), Горбачева Алексея Викторовича (и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии – прим. ред.) и Маринина Ивана Васильевича (и.о. министра ЖКХ Удмуртии – прим. ред.) завтра присоединиться. Глава муниципального образования – встречайте. Прошу чтобы застройщик был там. Коллеги – кто отвечал за это. Все фотографии у меня есть. Во-первых, застройщику исполнителю – пусть не тратят деньги и не закрашивают подоконники, которые все в плесени. Я знаю, что там происходит. Цирк не надо устраивать, пусть готовятся к переселению», - сказал временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, после чего предложил в эти дома заехать самим строителям, которые возводили объект.

Нерадивых застройщиков соцжилья в Удмуртии могут переселить в дома с плесенью Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-17.

Знаменитый дом

По пути к «знаменитому дому в Кечево», как прозвал его сам Бречалов в Твиттере, встретилось несколько полностью разрушенных зданий, а большинство построек обветшали. Центральная улица села была пустынной, а около дома не было никого, кроме одинокого мужчины с ведром, который шел в тот самый туалет, находящийся примерно в 30 метрах от входа в подъезд. С прессой он общаться не стал, сославшись на то, что сказать ему нечего.

Отметим, что первыми на место прибыли журналисты республиканских СМИ, причем за последнее время это был, пожалуй, самый массовый выезд пишущей братии за пределы столицы Удмуртии. Чтобы доставить корреспондентов на место понадобилось два микроавтобуса.

Позднее, заметив толпу журналистов, жители Кечево начали выходить на улицу и собираться на импровизированной центральной площади, которая находится рядом со зданием железнодорожной станции. Судя по тому, сколько человек собралось на ней буквально через 30 минут, визита высокопоставленного чиновника ждали здесь давно. К этому времени около станции стали появляться автомобили с правительственными номерами.

Сам «знаменитый дом» снаружи выглядит не так плохо. Желтое двухэтажно здание с установленными евроокнами и деревянной дорожкой, которая лежит прямо поверх слоя грязи, через который не с первого раза смог проехать внедорожник, доставивший на место главного федерального инспектора Дмитрия Мусина.

«Дорожку выстелили вчера, видимо, к приезду нашего главы готовились», - рассказала корреспонденту «Сусанина» местная жительница, которая получила квартиру в этом доме, но продолжает жить в бараке, который, по ее словам, 105 лет назад строили австрийские военнопленные.

Корреспонденту удалось побывать и в этом бараке, но сначала журналистов в свою пустующую квартиру пригласила другая жительница деревни.

«Подрядчики и администрация к нам приезжали раньше. Хотели построить два дома по три квартиры. Через некоторое время сказали, что главу арестовали. Затем приехали строители стали копать тут под фундамент, поднимать его. На место стройки начали привозить пеноблоки. Мы пытались спросить почему такие дешевые материалы, но нас отгоняли от стройки. Ходили мы и к замглавы Малопургинского района, в итоге, построили вот такой дом. У нас здесь вода еле бежит, в углах плесень и щели, трещины под окнами и по стенам», - начала свой рассказ жительница «знаменитого дома» Валентина Юрлова.

По ее словам, санузла в доме нет, ванной комнаты тоже. Дом построили за несколько месяцев, а сам подрядчик стал приезжать на объект совсем недавно.

«За месяц нам приходит платежки на 13 тысяч рублей, но мы, естественно, их не оплачиваем. Жить здесь невозможно, но несмотря на это три семьи все равно въехали в дом», - сказала Валентина Юрлова.

Показала свою квартиру и другая обладательница жилплощади без санузла. Ситуация оказалось схожей. Ко всем вышеперечисленным проблемам можно добавить потолок, который постепенно проедают короеды и так называемый «подвал», открывая который попадаешь практически на улицу.

По словам местных жителей, стоимость квадратного метра в этом доме 27 тыс. рублей, однако экспертиза показала, что «квадрат» в доме стоит всего 13 тыс. рублей.

Юрист, который представлял интересы местных жителей в суде, рассказал, что ущерб по каждой из квартир составил примерно 300 тыс. рублей, однако иски отклонил Верховный суд Удмуртии.

«Суд назначил проведение экспертизы, которая такую сумму и определила. Экспертиза проводилась год назад, сейчас дом стал еще хуже. Я представляю шесть семей. Мы писали в Роспотребнадзор, в администрацию, во все инстанции – никакого движения нет уже второй год», - рассказал юрист Олег Петров.

В свою очередь, представитель Общероссийского народного фонда рассказал журналистам, что работал по этому дому с февраля прошлого года. Администрации были выданы предписания, которые со временем не исправлялись.

«Мы заметили недочеты спустя два месяца после сдачи этого дома - еще в прошлом году, но по сей день здесь практически ничего не изменилось», - сказал член ОНФ Евгений Сомов.

После визита в «знаменитый дом» журналисты «Сусанина» отправилась в барак, который построили более века назад. Он расположен неподалеку от нового ветхого жилья, однако добраться до него в обычной обуви будет сложно.

По пути местная жительница показала журналистам колодец, из которого она каждый день набирает воду. По ее словам, для питья она не пригодна, однако «для бани и для скотины» сгодится.

«Живем в грязи, такую же воду и пьем. Туалеты, которые у нас на улице, уже тоже переполнены водой. Для готовки и питья мы используем воду, которая бежит из-под крана в построенном доме, приходится постоянно за ней бегать. Напор там небольшой», - рассказала корреспонденту «Сусанина» местная жительница.

В старом бараке и вправду было гораздо уютнее: тепло, сухо, без запаха плесени. В середине комнаты старая печь.

«Знаменитый дом»

Примерно через час после приезда журналистов на место прибыл и сам временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов. На площади к этому времени собрались, наверное, абсолютно все жители села Кечево.

Александр Бречалов on Twitter Добрались до "знаменитого дома" в Кечево, возведённого в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья с множеством нарушений

Первым делом Бречалов выслушал жалобы местных жителей, причем обсуждали не только «знаменитый дом», но и газификацию в детских садах «Солнышко» и «Зернышко», капремонт в местной школе.

«Мои сотрудники соберут все ваши жалобы, предложения и вопросы. Посмотрим, что можно будет сделать в этом году, в следующем. С 2010 года вы пишете? Еще Александру Александровичу вы писали? Хорошо, постараемся по максимуму сделать в каждой ситуации», - сказал Бречалов и проследовал в «знаменитый дом».

Первым делом врио главы Удмуртии зашел в квартиру, где проживает семья с детьми. Здесь Бречалову показали трещины на стенах, плесень и прочие характерные черты «нового ветхого жилья».

«Шумоизоляции нет, сушить одежду негде, влага постоянная в квартире, обои отходят, платим 6 тыс. рублей», - сказала хозяйка одной из квартир.

Затем Бречалов поднялся на второй этаж. Сюда переселенцы принципиально не захотели заселяться из-за тех условий, в которых им предложили жить.

«На первом этаже сырость. Там плесень. Вы хотите сказать, что дом построен в соответствии со всеми стандартами и технологиями? Какие стандарты? Чего вы мне сейчас рассказывайте. Вы для себя бы такое построили? Чего не знаю», - высказался в адрес застройщика руководитель региона.

Александр Бречалов on Twitter Д.Кечево, Железнодорожная 4. Думаю, тут все понятно без слов #обращенияграждан

Представитель застройщика Усик Карапетян на вопрос Бречалова ответить не смог.

После этого делегация переехала в Малую Пургу, где также находятся несколько домов, в которых после сдачи обнаружили массу отклонений от норм.

Александр Бречалов on Twitter Встретился с жителями с.Малая Пурга. Дома №118, №120, №122, №124 по ул. Колхозная возведены со множеством нарушений и строительных правил

«Лампочки меняем каждый день, газ тухнет постоянно, когда сильные ветра. Полы очень холодные, трещины в стенах. У меня самая маленькая квартира, но в зале все равно холодно. Обои отходят от стен. Их не хватило даже на год. Живу я в этой квартире с матерью и детьми. Туалета и ванны у нас нет. Нас переселили из центра Малой Пурги на самую окраину. Проблемы обнаружили мы сразу», - рассказала Елена Савинова, которая живет в этом доме со 2 мая 2014 года.

Александр Бречалов познакомился с условиями жизни переселенцев в Малой Пурге Малая Пурга. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов во вторник, 18 апреля, побывает в двух домах Малопуринского района республики, построенных по программе переселения из ветхого жилья. Здания построили с множеством нарушений и строительных правил. https://susanin.news/udmurtia/power/20170418-235319/#hcq=vRsV7hq

По словам жителей, в квартирах приходилось ходить в теплых носках и валенках, а при переселении им угрожали судебными приставами.

«Когда вы такие дома сдавали вы не думали, что здесь будет холодно? Что скажете? Я на том объекте спросил и вас спрашиваю – вы для себя такое построите», - поинтересовался Александр Бречалов у застройщика, который не смог ответить на вопрос врио главы Удмуртии.

«Не могу ответить», - коротко сказал Иван Мелешкин представитель ООО «МСО-Сервис».

Экстренное совещание

После объезда домов руководители министерств, представители Малопургинского района, главный федеральный инспектор и сам Бречалов отправились в районную администрацию на экстренное совещание, в ходе которого выяснилась масса интересных вещей.

Врио главы Удмуртии жестко поговорил с застройщикам соцжилья из Малой Пурги Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

«По данным экспертизы нет угрозы обрушения строительных конструкций, но есть замечания по строительству. Вопрос номер один – вариант выбранного отопления не увязанный в единую систему отопления, что не позволяет регулировать микроклимат в помещениях. Тоже самое касается качества утепления – опил с землей. Обследования показали, что теплопотери превышают нормативы», - сказал и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

По оценкам экспертов, стоимость дополнительных работ составит 700 тыс. рублей. В домах нужно наладить также давление воды.

«Деньги, технологии, чего вы молчите? Устранять будете? Устранять вы точно будете, причем очень активно. Вы чего так людей не любите? Вы вместе с ними живете. Вы пол сдаете - там нет утеплителя и щели. У вас учредитель кто сейчас в компании (ООО «МСО-Сервис».)? Морковина. Как-то так случайно получилось, что бывший замглавы администрации Малопургинского района по экономике и строительству Морковин Владимир Георгиевич – супруг. Большой привет передайте учредителю и супругу. Мне не нужно рассказывать, что и где вы будете выделять. Я через месяц проеду на эти объекты. Учредитель в добром здравии? Хорошо, есть кому задавать вопросы», - сказал Бречалов во время совещания.

Также врио главы Удмуртии попросил проверить информацию о том, что аварийные дома, которые снесли, были пригодны для жилья.

Александр Бречалов on Twitter Оставлять людей в таких условиях нельзя - у застройщиков неделя на поиск решений. Срок на исправления - 1 месяц #ОбращенияГраждан

«Это надо все еще раз проверить. Каждого жителя нужно подробно допросить. Будем искать решения, а сейчас возьмем небольшую паузу. Застройщики, у вас есть неделя, чтобы сделать предложения, что вы там будете делать, иначе потом я буду подключать прокуратуру и правоохранительные органы», - сказал Бречалов.

На совещании высказался и Дмитрий Мусин, который сообщил главе Малопургинского района Светлане Колодкиной, что вся информация, которая попадет к нему, будет отправлена в правоохранительные органы.

«Вся информация попадет в правоохранительные органы для дальнейшего анализа. Кроме того, мне нужна информация кому переданы земельные участки на месте снесенных домов. Есть ощущение, что такая суетливость при выселении людей из домов была из-за того, что у кого-то, возможно, загорелись глаза на эти участки. Нужна информация как по процедуре передачи, так и пофамильно, кому сейчас принадлежат участки», - сказал Дмитрий Мусин.

Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с социальным жильем в Малопургинском районе Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-18.

В заключении Александр Бречалов сказал журналистам о том, что до конца лета все недочеты при строительстве «знаменитого дома» будут решены. Также в республике устроят тотальную проверку подобного жилья.