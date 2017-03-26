  • $ 57.42 ↓
  • € 61.86 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Виктор Савельев призвал Минстрой Удмуртии увеличить темпы роста газификации региона до 2,5% в год

      15:40, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      15:40, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии
      Фото: @arzik2
      130
      0

      Об этом председатель правительства сказал на расширенной коллегии ведомства, которая была посвящена итогам года.

      Ижевск. Премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев призвал Минстрой увеличить темпы роста газификации региона до 2,5% в год. Об этом председатель правительства сказал на расширенной коллегии ведомства, которая была посвящена итогам года.

      «Активизировался процесс газификации территории – в 2016 году для строительства газораспределительных сетей Удмуртия начала привлекать средства граждан. В программе приняли участие 17 муниципальных образований Удмуртии. В итоге уровень газификации региона вырос на 1,5% - кратно больше, чем в предыдущие периоды», - сказал Савельев, акцентировав при этом внимание на том, что одна из задач ведомства увеличить эти темпы до 2,5 процентов.

      Также председатель правительства призвал работников ведомства поддерживать жилищное строительство и искать новые подходы к созданию жилфонда для детей-сирот.

       «У нас есть территории, где можно строить, у нас есть что строить, и мы продолжим поддерживать и развивать строительную отрасль. Ведь только там, где идёт стройка, есть развитие», - резюмировал Виктор Савельев.  

      15:40, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #строительство\n#Ижевск\n#Виктор Савельев\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа