Виктор Савельев призвал Минстрой Удмуртии увеличить темпы роста газификации региона до 2,5% в год

Об этом председатель правительства сказал на расширенной коллегии ведомства, которая была посвящена итогам года.

Ижевск. Премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев призвал Минстрой увеличить темпы роста газификации региона до 2,5% в год. Об этом председатель правительства сказал на расширенной коллегии ведомства, которая была посвящена итогам года.

«Активизировался процесс газификации территории – в 2016 году для строительства газораспределительных сетей Удмуртия начала привлекать средства граждан. В программе приняли участие 17 муниципальных образований Удмуртии. В итоге уровень газификации региона вырос на 1,5% - кратно больше, чем в предыдущие периоды», - сказал Савельев, акцентировав при этом внимание на том, что одна из задач ведомства увеличить эти темпы до 2,5 процентов.

Также председатель правительства призвал работников ведомства поддерживать жилищное строительство и искать новые подходы к созданию жилфонда для детей-сирот.

«У нас есть территории, где можно строить, у нас есть что строить, и мы продолжим поддерживать и развивать строительную отрасль. Ведь только там, где идёт стройка, есть развитие», - резюмировал Виктор Савельев.