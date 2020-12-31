Распределение доходов регионального бюджета и налоговые ставки: какие законы вступят в силу в Удмуртии с 1 января

Изменения позволят снизить количество фирм-однодневок и поддержать добросовестный бизнес.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в первый день 2021 года вступят в силу несколько законов, которые были приняты в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Так, изменился закон о регулировании межбюджетных отношений в Удмуртии. Документ увеличивает долю налоговых доходов региональной казны от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащую отчислению в бюджеты муниципальных образований. Ее размер составит 20%.

Еще один закон предусматривает установление дополнительных условий для получения льготных налоговых ставок при применении упрощённой системы налогообложения. Они коснутся организаций, которые впервые зарегистрировались на территории Удмуртии в 2020 и 2021 годах в связи с переменой ими места нахождения.

«В частности, применение льготных ставок по УСН предлагается установить в случае, если среднесписочная численность работников организаций за налоговый период, в котором применяется льготная ставка, составляет не менее среднесписочной численности работников, отраженной налогоплательщиком в сведениях за предшествующий налоговый период, но не менее пяти человек», – отмечается в сообщении.

Предполагается, что эти изменения позволят снизить количество фирм-однодневок и поддержать добросовестный бизнес.

Стоит отметить, что до 31 декабря 2022 года в Удмуртии действуют пониженные налоговые ставки для организаций, которые изменят место регистрации, предпочтя республику другим регионам.

Также 1 января вступают в силу изменения в закон «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике». Они были приняты для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Так, в новой редакции Налогового кодекса объектами недвижимого имущества юрлиц, попадающими под налогообложение с учётом их кадастровой стоимости, признаются жилые помещения, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Однако планируемое повышение налоговых ставок по налогу на имущество отсрочено до 2022 и последующих лет.

Также стоит отметить, что в среду, 30 декабря, вступил в силу закон, предусматривающий внесение изменений в отдельные региональные законы. Так, в республике устанавливаются нулевые и льготные налоговые ставки для отдельных сфер деятельности.