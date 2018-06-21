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562 человека подали заявки на участие в конкурсе «Команда Удмуртии»

15:53, 21 июня, 2018
15:53, 21 июня, 2018
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#кадры\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия
Фото: facebook.com (Александр Бречалов)
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В полуфинал пройдут всего 100 претендентов.

Ижевск. Удмуртия. 562 человека подали заявки на участие в республиканском конкурсе управленцев «Команда Удмуртии». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, прием заявок завершился накануне, 20 июня.

«Всего заявилось 562 человека. 70  процентов из них - ижевчане. Есть кандидаты из других городов республики. Также поступили заявки из Москвы, Пскова, Саратова, Оренбурга», - отметил первый заместитель председателя правительства Александр Свинин.

В пятницу, 22 июня, эксперты начнут отбор 100 претендентов, которые пройдут в полуфинал. Следующим испытанием для кандидатов станет очный тур в Сарапуле. Участникам конкурса предстоит решить нестандартные задачи в условиях ограниченного времени.

Список полуфиналистов опубликуют 27 июня. В финал пропустят всего 50 участников. Им нужно будет решать уже реальные задачи, а после отчитаться о результатах. По итогам отбора 30 победителей получат возможность сделать карьеру в органах государственной власти, организациях и предприятиях региона. Они пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Современная психология управления».

Напомним, открытый конкурс «Команда Удмуртии» стартовал 21 мая. Он призван перезагрузить существующие программы по формированию кадрового резерва.

15:53, 21 июня, 2018
518
0
#кадры\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия

 

 

 


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