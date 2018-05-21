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Стали известны требования к кандидатам в кадровый резерв команды Удмуртии

10:35, 21 мая, 2018
Дарья Саушина
10:35, 21 мая, 2018
Дарья Саушина
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#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия
Фото: facebook.com (Александр Бречалов)
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Кандидатам на первом этапе предстоит представить два эссе.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны требования к кандидатам в кадровый резерв команды Удмуртии. Первый этап отбора стартовал в понедельник, 21 мая. Положение об открытом конкурсе опубликовано на официальном портале органов власти Удмуртской Республики. 

К участию допускаются граждане России старше 18 лет. У претендентов должно быть высшее образование и отсутствовать непогашенная или неснятая судимость. Желающие должны заполнить личное заявление и анкету.

Кроме того, необходимо написать два эссе. Первое – «Истинный Север», в котором стоит обозначить главные цели работы «Команды Удмуртии», обозначить важность этих целей, предложить критерии, которые бы свидетельствовали о прогрессе в направлении обозначенной цели и ее итоговом достижении. Второе – «В одной лодке». В нем нужно описать 1-2 своих ключевых качества, которые потенциально будут наиболее полезны для работы в команде. Объем каждого эссе должен быть 400-500 слов.

Материалы будет оценивать экспертный совет по ряду критериев. Это соблюдение формальных требований, соответствие содержания предложенным темам, демонстрация знаний об Удмуртии и современных теориях и практиках командной работы, управления проектами, грамотность.

Прием документов и предварительный отбор продлятся до 21 июня. Ко второму этапу допускаются не более 100 кандидатов. Полуфинал включает в себя серию обучающих и оценочных мероприятий.  В третий этап пройдут не более 50 человек. Он заканчивается публичной защитой результатов решения практических задач.

Победители конкурса попадают в кадровый резерв Удмуртской Республики и получают возможность совершенствовать и развивать свои управленческие навыки. «Резервистов» будут привлекать для реализации приоритетных и инновационных проектов в регионе. 

10:35, 21 мая, 2018
Дарья Саушина
1205
0
#власть и чиновники\n#конкурс\n#Удмуртия

 

 

 


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