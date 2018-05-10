Конкурс управленцев пройдет в три этапа с мая по сентябрь 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Жители республики смогут попасть в кадровый резерв «команды Удмуртии». 21 мая в регионе стартует конкурс управленцев, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Конкурс позволит обновить имеющийся кадровый запас республики.

«Как мы уже говорили ранее, для решения стоящих перед нами задач остро необходимы талантливые управленцы, проектные менеджеры. Конкурс «Команда Удмуртии» призван помочь выявить активных, эффективных людей, из которых мы сформируем кадровый резерв», - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отметим, принять участие в отборе могут только жители республики. По итогам конкурса 30 человек получат возможность сделать карьеру в органах государственной власти, организациях и предприятиях региона, а также смогут обучаться у действующих финалистов «Лидеров России» и выиграть образовательные гранты.

Конкурс насчитывает три этапа.

С 21 мая по 15 июня состоится прием заявок и отбор 100 полуфиналистов.

С 29 по 30 июня кандидаты пройдут обучающие и оценочные сессии. Участников проверят на способность решать нестандартные задачи в условиях ограниченного времени. В финал попадут 50 участников.

С 1 июля по 15 августа финалисты приступят к решению реальных задач, а затем представят результаты своей работы.

25 августа объявят имена 30 победителей конкурса, которых зачислят в кадровый резерв. Также участники пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки «Современная психология управления».