Начальника городского управления благоустройства в Ижевске оштрафовали за плохую дорогу

Прокуратура провела проверку состояния проезда после обращения жителей.

Ижевск. Удмуртия. Начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска оштрафовали за плохую дорогу. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, чиновника обязали выплатить 20 тыс. рублей.

Дело в том, что в марте в надзорный орган обратились несколько горожан. Они пожаловались на состояние дорожного полотна на проезде от улицы Удмуртской между домами № 267/2 и 269 до дома № 67 по улице Холмогорова. В ходе проверки выяснилось, что эта дорога не включена в перечень автомобильных дорог общего пользования. Кроме того, из-за бездействия администрации дорожное полотно частично разрушилось.

«В адрес Главы МО «Город Ижевск» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений закона», - говорится в сообщении.

Кроме того, к административной ответственности привлекли начальника УБиТ.

Стоит отметить, что управление в настоящее время возглавляет Алексей Красноперов.