Самочувствие находящегося в СИЗО экс-главы Удмуртии Александра Соловьева хорошее

Об этом сообщила его адвокат Галина Гамбург

Москва. Адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева рассказала СМИ, что самочувствие ее подзащитного хорошее. Как пишет «Интерфакс», также Галина Гамбург сообщила, что 6 апреля подала апелляцию на решение об аресте бывшего руководителя региона.

По словам адвоката, на момент вынесения решения об аресте Соловьев чувствовал себя хорошо.

«На тот момент, когда мы с ним последний раз виделись - в суде это было, при избрании меры пресечения, - он себя хорошо чувствовал. Я его спрашивала: «Какие-либо жалобы есть?» Он сказал, что жалоб нет», - сказала Гамбург.

Она добавила, что во время заседания в зале был врач, а перед тем, как доставить экс-главу Удмуртии в суд, в следственном комитете ему измеряли давление, которое было в пределах нормы.

Галина Гамбург добавила, что сведений о назначении жалобы к рассмотрению пока нет.

Напомним, что Александра Соловьева задержали утром 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву. Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. Бречалов является секретарем Общественной палаты России и сопредседателем центрального штаба ОНФ.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте Соловьева на 2 месяца.