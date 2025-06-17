Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось обучение по проекту «СВОй резерв18» (18+). Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в своём ТГ-канале.

Отметим, что республиканская программа «СВОй резерв18» разработана для поддержки ветеранов спецоперации и их семей. Эта инициатива направлена на помощь в социализации, трудоустройстве и адаптации военнослужащих с учётом полученных травм.

Для 50 ветеранов, прошедших отбор, 16 июня стартовал первый модуль обучения. Всего планируется четыре образовательных модуля на 500 часов — госуправление, экономика и другие. После окончания обучения «выпускникам» предложат вакансии.

«Хочу понять, насколько мои способности могут пригодиться, начать новый путь», – поделился участник программы Дмитрий Лепихин.

Напомним, 21 января 2025 года в Ижевске прошла презентация программы «СВОй резерв18».