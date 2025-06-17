Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

В Удмуртии стартовало обучение по программе «СВОй резерв18» 

08:30, 17 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии стартовало обучение по программе «СВОй резерв18» 
08:30, 17 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
287
0
#Удмуртия\n#обучение\n#СВО
Источник фото: Александр Журавлев
287
0

Полсотни ветеранов пройдут четыре образовательных модуля на 500 часов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началось обучение по проекту «СВОй резерв18» (18+). Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев в своём ТГ-канале.

Отметим, что республиканская программа «СВОй резерв18» разработана для поддержки ветеранов спецоперации и их семей. Эта инициатива направлена на помощь в социализации, трудоустройстве и адаптации военнослужащих с учётом полученных травм.

Для 50 ветеранов, прошедших отбор, 16 июня стартовал первый модуль обучения. Всего планируется четыре образовательных модуля на 500 часов — госуправление, экономика и другие. После окончания обучения «выпускникам» предложат вакансии.

«Хочу понять, насколько мои способности могут пригодиться, начать новый путь», – поделился участник программы Дмитрий Лепихин.

Напомним, 21 января 2025 года в Ижевске прошла презентация программы «СВОй резерв18».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

08:30, 17 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
287
0
#Удмуртия\n#обучение\n#СВО