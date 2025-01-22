В Удмуртии запущена республиканская программа «СВОй резерв 18»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 21 января 2025 года стартовала республиканская программа «СВОй резерв 18» (18+), разработанная для поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей. Эта инициатива была объявлена главой региона Александром Бречаловым и направлена на помощь в социализации, трудоустройстве и адаптации военнослужащих с учётом полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

21 января в Ижевске прошёл республиканский форум «СВОй резерв», участие в котором приняли более 300 человек. Ветераны СВО и их семьи познакомились с возможностями новой программы в части обучения для трудоустройства, организации досуга, реализации в спорте, патриотическом воспитании молодежи и творчестве.

«Наша цель – выявить и подготовить талантливых управленцев из числа участников спецоперации, которые смогут эффективно работать на благо нашего общества. После обучения всех включат в кадровый резерв для трудоустройства на должности в государственные органы власти и местного самоуправления, а также в региональные организации», – сказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Регистрация откроется в конце января на сайте svoyrezerv18.udmr.ru.

Программа «СВОй резерв 18» является аналогом федеральной программы «Время героев» и будет действовать в контексте празднования Года защитника Отечества в России. В рамках этой программы также планируется создание бизнес-акселераторов и предоставление льготных кредитов ветеранам.