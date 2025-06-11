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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Почти 80% всей электроэнергии в Удмуртии потребляют организации

11:44, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Почти 80% всей электроэнергии в Удмуртии потребляют организации
11:44, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергия\n#электричество\n#производство\n#статистика
Источник фото: ИА «Сусанин»
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На население приходится лишь 17,1%.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год было использовано 9,9 млн МВт ч электроэнергии. Об этом сообщает Удмуртстат.

При этом 7,6 млн МВт ч или 76,6% пришлось на организации. Из них больше всего потребили организации, добывающие полезные ископаемые (32,5% от общего потребления), обрабатывающие производства (25,2%) и организации, которые занимаются обеспечением производств электроэнергией, газом и паром (12,6%).

Население же потребило лишь 17,1% от всей израсходованной энергии. Ещё 6,3% пришлось на потери.

Напомним, в Удмуртии с 1 июня 2025 года начали действовать единые диапазоны потребления электричества для всех домохозяйств.

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11:44, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
14
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#энергия\n#электричество\n#производство\n#статистика