Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2024 год было использовано 9,9 млн МВт ч электроэнергии. Об этом сообщает Удмуртстат.

При этом 7,6 млн МВт ч или 76,6% пришлось на организации. Из них больше всего потребили организации, добывающие полезные ископаемые (32,5% от общего потребления), обрабатывающие производства (25,2%) и организации, которые занимаются обеспечением производств электроэнергией, газом и паром (12,6%).

Население же потребило лишь 17,1% от всей израсходованной энергии. Ещё 6,3% пришлось на потери.

Напомним, в Удмуртии с 1 июня 2025 года начали действовать единые диапазоны потребления электричества для всех домохозяйств.