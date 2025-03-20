Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии оштрафовали банк, который нарушал права участников спецоперации. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Во время плановой выездной проверки сотрудники УФССП по Удмуртии обнаружили, что кредитная организация требовала от участников СВО погасить долги по кредитам. Должники получали сообщения, где говорилось, что судебный пристав-исполнитель может принять меры принудительного взыскания.

Данные нарушения коснулись 14 граждан. Отмечается, что банк был информирован, что данные жители Удмуртии участвуют в спецоперации, поэтому исполнительные производства в их отношении приостановлены.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении. Банку назначили штраф 100 тыс. рублей.