На заводе в Сарапуле открыли мемориал работнику, погибшему в зоне СВО

Сарапул. Удмуртия. На территории Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) установили мемориал бывшему работнику, погибшему в зоне СВО. Об этом сообщает администрация города.

Руслан Халилович Давлетгареев начал работать на предприятии в феврале 2021 года на должности сборщика машин и аппаратов. Благодаря своим качествам он быстро завоевал уважение среди коллег.

В июле 2022 года Руслан Халилович отправился в зону спецоперации. Он вернулся в 2023 году с ранением и вновь устроился на завод. Однако осенью Руслан Давлетгареев снова поехал на СВО, где погиб 19 января 2024 года.

«Это событие стало символом глубокого уважения и скорби по нашему выдающемуся земляку, чья жизнь была настоящим примером мужества, самоотверженности и патриотизма», — прокомментировали открытие мемориала в пресс-службе СЭГЗ.

Напомним, ранее сообщалось об открытии мемориала работнику сарапульского интерната.