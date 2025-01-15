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Мемориал бывшему работнику и бойцу СВО появился на фасаде интерната в Сарапуле

14:15, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Мемориал бывшему работнику и бойцу СВО появился на фасаде интерната в Сарапуле
14:15, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
246
0
#Сарапул\n#воинский мемориал\n#интернат\n#СВО
Источник фото: пресс-служба администрации Сарапула
246
0

Андрей Баранов проработал в учреждении 14 лет.

Сарапул. Удмуртия. На фасаде сарапульского интерната открылась памятная доска погибшему в зоне СВО бойцу. Об этом сообщает администрация города.

Мемориал посвящён бывшему работнику учреждения Андрею Ивановичу Баранову, погибшему в зоне спецоперации. Андрей Иванович покинул пост и ушёл на передовую после 14 лет работы.

«Все в интернате напоминает о нем! Заходишь в мастерскую – кажется, что он только что был здесь. В каждом уголке его ручная работа: подцветочники, этажерки, шкафы... Человек был безотказным и трудолюбивым — на своем месте», — поделилась руководитель психоневрологического интерната Наталья Крижан.

14:15, 15 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
246
0
#Сарапул\n#воинский мемориал\n#интернат\n#СВО