Мемориал бывшему работнику и бойцу СВО появился на фасаде интерната в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. На фасаде сарапульского интерната открылась памятная доска погибшему в зоне СВО бойцу. Об этом сообщает администрация города.

Мемориал посвящён бывшему работнику учреждения Андрею Ивановичу Баранову, погибшему в зоне спецоперации. Андрей Иванович покинул пост и ушёл на передовую после 14 лет работы.

«Все в интернате напоминает о нем! Заходишь в мастерскую – кажется, что он только что был здесь. В каждом уголке его ручная работа: подцветочники, этажерки, шкафы... Человек был безотказным и трудолюбивым — на своем месте», — поделилась руководитель психоневрологического интерната Наталья Крижан.