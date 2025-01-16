МыСпросилиЗаВас: когда проводится вакцинация против столбняка?

Вопрос от читателя. Ижевчанин Дмитрий Литвинов спросил: «В каких случаях проводится экстренная вакцинация против столбняка?».

Ответ эксперта: пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Столбняк — бактериальное острое инфекционное заболевание с контактным механизмом передачи возбудителя (столбнячная палочка), характеризующееся поражением нервной системы и проявляющееся тоническим напряжением скелетной мускулатуры и генерализованными судорогами. Чаще всего заражение столбняком происходит в результате травмирования острыми нестерильными предметами (ржавые гвозди, колючая проволока), укусов животных или ударом о край печи или другой предмет.

Против столбняка существуют плановая и экстренная вакцинации. Плановая начинается в детстве и проводится трёхкратно — в 3 месяца, 4,5 месяца и 6 месяцев. Ревакцинация также проводится три раза: в 18 месяцев, в 6 и 14 лет. С 18 лет ревакцинация от столбняка проводится каждые 10 лет.

Экстренная вакцинация против столбняка проводится при обращении пострадавшего за медицинской помощью, после осмотра врачом и уточнения прививочного статуса. При отсутствии данных о прививочном статусе пациент направляется из травмпункта в поликлинику по месту жительства, вакцинация проводится в течение 21 дня.

«После получения травмы необходимо обработать её перекисью водорода и наложить на повреждённое место стерильную повязку. Использовать ватные диски для остановки кровотечения не рекомендуется», — рассказали корреспонденту «Сусанина» в травмпункте.

В Минздраве республики также уточнили, что на данный момент в Удмуртии противостолбнячная вакцина имеется в достаточном количестве.

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