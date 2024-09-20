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В Глазове началось благоустройство сквера у школы искусств №3

10:00, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Глазове началось благоустройство сквера у школы искусств №3
10:00, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
133
0
#Глазов\n#сквер\n#благоустройство
Фото: Сергей Коновалов
133
0

Работы продлятся до конца года.

Глазов. Удмуртия. Территорию сквера у школы искусств «Глазовчанка» начали облагораживать. Строители демонтируют плитку и устраняют аварийные деревья. Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов в соцсетях.

«Здесь работает глазовская компания «Энергоремонт» — она зашла на объект после всех необходимых процедур по смене подрядчика. Компания, изначально выигравшая конкурс, не вышла на работы, сейчас она внесена в российский реестр недобросовестных подрядчиков», — рассказал Сергей Коновалов.

До конца года подрядчик уложит на аллее плитку, оборудует новые фонари, скамейки и урны. Мэр отмечает, что пространство продолжит стилистику эспланады между школой искусств и бульваром Карла Маркса.

10:00, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
133
0
#Глазов\n#сквер\n#благоустройство