В Глазове началось благоустройство сквера у школы искусств №3

Глазов. Удмуртия. Территорию сквера у школы искусств «Глазовчанка» начали облагораживать. Строители демонтируют плитку и устраняют аварийные деревья. Об этом сообщил глава Глазова Сергей Коновалов в соцсетях.

«Здесь работает глазовская компания «Энергоремонт» — она зашла на объект после всех необходимых процедур по смене подрядчика. Компания, изначально выигравшая конкурс, не вышла на работы, сейчас она внесена в российский реестр недобросовестных подрядчиков», — рассказал Сергей Коновалов.

До конца года подрядчик уложит на аллее плитку, оборудует новые фонари, скамейки и урны. Мэр отмечает, что пространство продолжит стилистику эспланады между школой искусств и бульваром Карла Маркса.