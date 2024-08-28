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Ижевский механический завод ускорил процесс изготовления частей неуправляемой авиаракеты

12:50, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевский механический завод ускорил процесс изготовления частей неуправляемой авиаракеты
12:50, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИМЗ\n#производство
Фото: ИА «Сусанин»
83
0

На производстве поменяли схему покрытия металлических деталей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский механический завод оптимизировал выпуск деталей для неуправляемой авиационной ракеты (НАР). Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Ресурсоемкие процессы цинкования металла решили заменить на фосфатирование — химическую или электрохимическую обработку элементов для повышения их электроизоляционных свойств, стойкости к образованию коррозии, а также улучшения твердости и износостойкости. Процесс стал менее трудоёмким, снизились энергозатраты и материалоемкость покрытия.

Отмечается, что это решение было согласовано разработчиком. Изменение процесса цинкования не влияет на качество и эксплуатационные характеристики изделия. Зато завод смог ощутимо нарастить выпуск комплектов механических частей НАР без покупки нового технического оборудования.

«ИМЗ нацелен на безусловное выполнение заказов, объем которых будет возрастать в 2025 году. Специалисты предприятия рассматривают все возможные пути для увеличения производства», — отметил главный конструктор Ижевского механического завода Сергей Туев.  

12:50, 28 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИМЗ\n#производство